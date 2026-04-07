Poszedł na ryby i znalazł ludzki szkielet! Wstrząsające odkrycie w Szczecinku

Trwa identyfikacja i ustalanie okoliczności śmierci

Najważniejszym zadaniem śledczych jest teraz ustalenie tożsamości mężczyzny.

– Aktualnie prowadzone są czynności w celu identyfikacji znalezionych szczątków ludzkich – powiedziała prok. Dziadczyk.

Prokuratura zaznacza, że okoliczności śmierci będą przedmiotem śledztwa prowadzonego w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To oznacza, że na tym etapie nie maprzesłanek wskazujących na udział osób trzecich, ale żadna hipoteza nie została jeszcze wykluczona.

Rewitalizacja stawów wstrzymana

W miejscu, gdzie doszło do makabrycznego odkrycia, nie znajdował się wcześniej żaden cmentarz.Teren stawów przy ul. Narutowicza jest obecnie objęty pracami rewitalizacyjnymi, jednak po znalezieniu szczątków wszystkie roboty zostały natychmiast wstrzymane.

Do odkrycia doszło w poniedziałek, 6 kwietnia, gdy wędkarz zauważył w wodzie ludzką czaszkę. Po jego zgłoszeniu policja zabezpieczyła teren i odnalazła pozostałe elementy szkieletu.

Co dalej?

Śledczy czekają na wyniki badań antropologicznych i genetycznych, które mają pomóc w ustaleniu, kim był zmarły i jak długo jego ciało znajdowało się w wodzie. Dopiero po zebraniu pełnego materiału dowodowego będzie można określić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, zaginięcia zakończonego tragedią, czy może innego zdarzenia.

