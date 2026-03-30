Nowy bat na kierowców w drodze nad morze. Posypią się srogie mandaty

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-30 7:19

Podróżujący nad polskie morze muszą zachować szczególną czujność. Na ważnej drodze w województwie zachodniopomorskim uruchomiono niedawno odcinkowy pomiar prędkości. Gwałtowne dodawanie gazu pomiędzy punktami kontrolnymi to prosta droga do otrzymania kosztownego mandatu za złamanie obowiązujących ograniczeń.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Systemy kontroli prędkości na polskich drogach

W Polsce coraz częściej instalowane są systemy odcinkowego pomiaru prędkości, które wyraźnie wpływają na styl jazdy. W odróżnieniu od zwykłych fotoradarów, urządzenia te nie wyłapują pojedynczego przekroczenia prędkości, ale monitorują cały przejazd na wyznaczonym fragmencie trasy. Mechanizm ten wylicza średnią prędkość auta pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi, co oznacza, że krótkotrwałe hamowanie przed samym urządzeniem rejestrującym nie przyniesie żadnego efektu.

Taki system jest postrzegany jako jeden z najbardziej efektywnych sposobów na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na trasach, ponieważ skutecznie obliguje kierujących do zachowania stałego, zgodnego z prawem tempa jazdy na dłuższym dystansie. Ostatnio podobne rozwiązanie dyscyplinujące kierowców zainstalowano na trasie prowadzącej nad Bałtyk.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S6

W okolicach Kołobrzegu, na drodze ekspresowej S6, zaczął funkcjonować nowy odcinkowy pomiar prędkości. Kontrolowany jest fragment trasy między węzłami Kołobrzeg (Rościęcino) a Kołobrzeg (Niekanin), który liczy sobie około 3 kilometry długości. Wczasowicze udający się latem w tamte rejony bezwzględnie będą musieli zwolnić i pilnować licznika.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Fotoradary grozy w Polsce. Te "strzelają" co chwilę

Fotoradary grozy w Polsce
Galeria zdjęć 11

Mechanizm działania odcinkowego pomiaru prędkości

Zasada działania tego systemu różni się od tradycyjnych fotoradarów, ponieważ nie sprawdza on prędkości punktowo. Proces wygląda następująco:

  • kamera umieszczona na starcie monitorowanego odcinka zapisuje dokładny czas wjazdu samochodu,
  • kamera znajdująca się na końcu odcinka notuje moment jego opuszczenia,
  • na podstawie tych dwóch danych system kalkuluje średnią prędkość, z jaką pojazd pokonał trasę.

W sytuacji, gdy wyliczona średnia przekracza dozwolony limit, system samoczynnie rejestruje złamanie przepisów i przekazuje dane do dalszego rozpatrzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

Jakie limity obowiązują na odcinkowym pomiarze prędkości S6?

Na monitorowanym odcinku drogi ekspresowej stosuje się ogólnie przyjęte limity prędkości dla tego typu dróg:

  • kierowcy aut osobowych mogą poruszać się z maksymalną prędkością 120 km/h,
  • kierowcy aut ciężarowych nie mogą przekraczać 80 km/h.

Zbyt szybka jazda, skutkująca wyższą średnią prędkością, wiąże się z nałożeniem grzywny, a w drastycznych przypadkach może skutkować przypisaniem punktów karnych, a nawet odebraniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

odcinkowy pomiar prędkości