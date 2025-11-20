Śmiertelne zaczadzenie w Podwilczu. Brat znalazł ciało

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 19 listopada, w miejscowości Podwilcze pod Białogardem (woj. zachodniopomorskie). 65-letni mężczyzna został znaleziony przez swojego brata, który rozpoczął reanimację jeszcze przed przyjazdem służb. Poszkodowanego ewakuowano na zewnątrz i kontynuowano udzielanie pomocy medycznej.

Piec kaflowy źródłem czadu

Jak informuje straż pożarna, w mieszkaniu stwierdzono aż 122 ppm tlenku węgla. Źródłem czadu był piec kaflowy, a w pomieszczeniu nie było autonomicznej czujki tlenku węgla. Mimo podjętej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Na miejsce działania prowadziły 3 zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i lotniczego pogotowia ratunkowego.

Tlenek węgla – cichy zabójca. Jak się chronić?

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia – przy dużych stężeniach tego gazu – może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

i Autor: RCB/ Materiały prasowe Czad

