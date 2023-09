Fatalny wypadek w Konotopie. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Nowe informacje przerażają

Tragedia na zachodniopomorskich drogach. W tę feralną środę, ciężarówka zderzyła się z autobusem PKS, którym uczniowie wracali ze szkoły w Kaliszu Pomorskim do Drawska Pomorskiego. Poszkodowanych zostało łącznie 18 osób, w tym 16 dzieci. Niedługo po wypadku dotarły do nas informacje, że w najcięższym stanie są kierowca autobusu i 18-latek. Ten pierwszy trafił do specjalistycznego szpitala w Szczecinie przy pomocy śmigłowca LPR. Niestety, w czwartek (14 września 2023 r.) w godzinach wieczornych spłynęły do nas wieści najgorsze z możliwych. Mężczyzna zmarł.

Wypadek w Konotopie pod Drawskiem Pomorskim. Co tam się wydarzyło?

To był masowy wypadek. Jako pierwsi, na miejscu zdarzenia pojawili się żołnierze, którzy w tym czasie wyjeżdżali z pobliskiego poligonu. - To byli żołnierze polscy, amerykańscy i czescy - poinformował w środę wieczorem wojewoda zachodniopomorski. Tam były także wojskowe karetki pogotowia. Żołnierze właściwie jako pierwsi bezpośrednio po zdarzeniu udzielili pierwszej pomocy, pomogli wyjść z autobusu, wyciągnąć te osoby, które same nie były w stanie go opuścić.

Wstępna ocena wskazuje na to, że "naczepa tira starła się z narożnikiem autobusu, naczepa wykroczyła poza oś jezdni". Pierwszy zespół ratownictwa medycznego dotarł na miejsce zdarzenia już po 10 minutach od zgłoszenia. Ostatecznie do akcji ratowniczej łącznie zadysponowano 7 karetek, 2 śmigłowce LPR, 16 zastępów PSP, OSP i wojskowej straży pożarnej. Poszkodowanym i ich rodzinom zapewniona została pomoc psychologiczna. W szpitalach nadal pozostaje 7 osób, w tym jedna w stanie ciężkim. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim. Kierowca tira został zatrzymany. Jak informowała PAP oficer prasowa KPP w Drawsku Pomorskim mł. asp. Karolina Żych, mężczyzna był trzeźwy w chwili zdarzenia. Tylko on nie odniósł obrażeń. Jeszcze przed śmiercią, od nieprzytomnego kierowcy busa pobrana została krew do badań.

Ciężko ranny 18-latek przebywa na obserwacji w oddziale chirurgicznym. Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.