Jeden z najdziwniejszych pomników w Polsce "przebrał się" na Wielkanoc! Pomnik Ziemniaka w niecodziennej odsłonie

Grzegorz Kluczyński
2026-03-29 7:49

W Biesiekierzu (woj. zachodniopomorskie) znów zrobiło się głośno o jednym z najbardziej osobliwych pomników w Polsce. Słynny Pomnik Ziemniaka – duma lokalnej społeczności i atrakcja przy drodze wojewódzkiej nr 112 – z okazji Wielkanocy zyskał nietypową ozdobę. Mieszkańcy udekorowali go świątecznym nakryciem, które natychmiast przyciągnęło uwagę kierowców i internautów.

Największy pomnik ziemniaka na świecie

Pomnik Ziemniaka w Biesiekierzu to nie żart, lecz oficjalna duma regionu. Monument powstał w 1983 roku, mierzy 9 metrów wysokości, a sama bulwa ma 3,95 m. Został ustawiony na trzyramiennym stalowym stelażu.

Dlaczego ziemniak?

W Biesiekierzu działała Stacja Hodowli Roślin, gdzie wyhodowano dziewięć nowych odmian ziemniaka – stąd symboliczna wysokość pomnika. Inicjatorem budowy był Mariusz Roeder, a autorem rzeźby – znany artysta Wiesław Adamski.

Bulwa, która kiedyś… miała drzwiczki

W latach 80. rzeźba nie stała na postumencie – leżała na ziemi jak prawdziwy kartofel. Co więcej, miała podobno tajne drzwiczki, przez które mieszkańcy mogli wejść do środka i… degustować potrawy z ziemniaków. Zainteresowanie było tak duże, że władze zdecydowały o przeniesieniu bulwy na wysoki stelaż.

Nietypowa atrakcja turystyczna

Pomnik Ziemniaka to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobliwości Pomorza Zachodniego. W przewodnikach figuruje obok takich kuriozów jak Pomnik Paprykarza w Szczecinie czy poznański Pomnik Pyry. Turyści chętnie zatrzymują się tu na zdjęcia, a lokalna społeczność regularnie „ożywia” monument sezonowymi dekoracjami.

Jak donoszą media, Biesiekierz „wygrywa walkę o miano ziemniaczanej stolicy Polski z Poznaniem”, a bulwa widnieje nawet w herbie gminy.

Dlaczego warto tam zajrzeć?

  • pomnik stoi tuż przy drodze – łatwo podjechać i zrobić zdjęcie,
  • to jedna z najbardziej rozpoznawalnych „dziwnych atrakcji” w Polsce,
  • w okolicy można zwiedzić m.in. XIV‑wieczny kościół i zespół pałacowo‑parkowy, a do Koszalina jest zaledwie kilkanaście minut jazdy.
Pomnik Ziemniaka w wielkanocnej odsłonie
