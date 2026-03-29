Jeden z najdziwniejszych pomników w Polsce "przebrał się" na Wielkanoc! Pomnik Ziemniaka w niecodziennej odsłonie

Największy pomnik ziemniaka na świecie

Pomnik Ziemniaka w Biesiekierzu to nie żart, lecz oficjalna duma regionu. Monument powstał w 1983 roku, mierzy 9 metrów wysokości, a sama bulwa ma 3,95 m. Został ustawiony na trzyramiennym stalowym stelażu.

Dlaczego ziemniak?

W Biesiekierzu działała Stacja Hodowli Roślin, gdzie wyhodowano dziewięć nowych odmian ziemniaka – stąd symboliczna wysokość pomnika. Inicjatorem budowy był Mariusz Roeder, a autorem rzeźby – znany artysta Wiesław Adamski.

Bulwa, która kiedyś… miała drzwiczki

W latach 80. rzeźba nie stała na postumencie – leżała na ziemi jak prawdziwy kartofel. Co więcej, miała podobno tajne drzwiczki, przez które mieszkańcy mogli wejść do środka i… degustować potrawy z ziemniaków. Zainteresowanie było tak duże, że władze zdecydowały o przeniesieniu bulwy na wysoki stelaż.

Nietypowa atrakcja turystyczna

Pomnik Ziemniaka to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobliwości Pomorza Zachodniego. W przewodnikach figuruje obok takich kuriozów jak Pomnik Paprykarza w Szczecinie czy poznański Pomnik Pyry. Turyści chętnie zatrzymują się tu na zdjęcia, a lokalna społeczność regularnie „ożywia” monument sezonowymi dekoracjami.

Jak donoszą media, Biesiekierz „wygrywa walkę o miano ziemniaczanej stolicy Polski z Poznaniem”, a bulwa widnieje nawet w herbie gminy.

Dlaczego warto tam zajrzeć?

pomnik stoi tuż przy drodze – łatwo podjechać i zrobić zdjęcie,

to jedna z najbardziej rozpoznawalnych „dziwnych atrakcji” w Polsce,

w okolicy można zwiedzić m.in. XIV‑wieczny kościół i zespół pałacowo‑parkowy, a do Koszalina jest zaledwie kilkanaście minut jazdy.

