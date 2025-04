System będzie testowany po długim majowym weekendzie, w dniach 5 – 6 maja (poniedziałek - wtorek), a od 7 maja (środa) będą pobierane opłaty. W praktyce to oznacza, że 5–6 maja wjazd na teren Szpitala nadal będzie jeszcze nieodpłatny, ale zarówno od ul. Chałubińskiego, jak i od ul. Piłsudskiego, zostaną uruchomione automatyczne szlabany, które każdorazowo (przy wjeździe/ wyjeździe pojazdu) będą podnosiły się i opuszczały, a system będzie rejestrował numery rejestracyjne wjeżdżających pojazdów.

Płatność za parkowanie na terenie szpitala będzie obowiązywać od 7 maja przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

- Strefa parkowania na terenie szpitala została podzielona na dwie - zieloną (to parking dwupoziomowy dla pacjentów z wjazdem od ul. Piłsudskiego) oraz czerwoną (to pozostałe miejsca do parkowania na terenie szpitala, z wjazdem od ul. Chałubińskiego) - tłumaczy Marzena Sutryk, rzeczniczka szpitala.

Pierwsze 15 minut parkowania w obu strefach jest nieodpłatne.

Następnie każda godzina parkowania jest płatna. W strefie zielonej, na parkingu dwupoziomowym, pierwsza godzina jest za 2,80 zł, druga – za 3,20 zł, trzecia i kolejne – po 3,60 zł.

- To stawki zbliżone do tych, jakie obowiązują w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta - podkreśla rzeczniczka placówki.

W tzw. strefie czerwonej pierwsza godzina parkowania i każda kolejna będzie kosztować 9 złotych.

- Ta część parkingu jest przeznaczona głównie dla pracowników szpitala, a dla pacjentów jest przewidziany parking w strefie zielonej, gdzie stawki są niższe - tłumaczy Marzena Sutryk. - Wprowadzając wyższą opłatę w strefie czerwonej chcemy wpłynąć na płynność ruchu w tej części i zapobiec blokowaniu miejsc do parkowania.

Osoby z niepełnosprawnościami (z kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami) będą mogły parkować za darmo do 4 godzin w miejscach do tego przeznaczonych. By skorzystać z tej możliwości, należy zgłosić się do Punktu Informacji szpitala (bądź do Biura Ochrony), przy głównej bramie wjazdowej na teren szpitala, od ul. Chałubińskiego; można to zrobić zaraz po zaparkowaniu albo dopiero przed wyjazdem.

Dawcy krwi będą mogli parkować za darmo do 2 godzin w dniu donacji (należy zgłosić pojazd podczas rejestracji przed pobraniem krwi).

Wjazd na teren Szpitala będzie odbywał się bez biletów. Wystarczy, że kierowca podjedzie do szlabanu zamontowanego na wjeździe na teren Szpitala (od ul. Piłsudskiego albo od ul. Chałubińskiego), wówczas system monitorujący zarejestruje numer rejestracyjny na podstawie tablicy rejestracyjnej pojazdu. Chwilę później szlaban zostanie automatycznie otwarty, po czym ponownie zostanie zamknięty. Z tego powodu wskazana jest ostrożność – kolejni wjeżdżający muszą poczekać aż szlaban ponownie się otworzy, co pozwoli im na wjazd. Od momentu wjazdu system rozpoczyna naliczanie upływającego czasu i wynikającej z tego opłaty. Opłaty są naliczane po upływie darmowych 15 minut.

Płatność za parkowanie będzie możliwa gotówką, kartą, blikiem i przy pomocy aplikacji mobilet. Automaty kasowe będą dostępne w trzech miejscach – dwa w pobliżu wjazdu na parking dwupoziomowy od ul. Piłsudskiego (po jednym na każdej kondygnacji), jeden w pobliżu wjazdu od ul. Chałubińskiego (w planach jest jeszcze montaż czwartego urządzenia).

Kierowca, który uiści należną opłatę w automacie kasowym, będzie miał od tego momentu 15 minut na opuszczenie parkingu.

Na terenie Szpitala jest ok. 440 miejsc parkingowych, z tego około 170 to miejsca na parkingu dwupoziomowym. Dla parkujących są również dostępne miejsca parkingowe wzdłuż ul. Chałubińskiego, a także przy ul Rekreacyjnej.

