Kopali, bili na oślep, a potem ukradli telefon i gotówkę. Długo nie nacieszyli się łupem

Do zdarzenia doszło w połowie marca, w Kołobrzegu. Pobity i okradziony mężczyzna zgłosił się do tutejszej komendy policji i opisał całe zajście. Jak tłumaczył policjantom, w godzinach wieczornych, na jednej z ulic zaczepiło go dwóch mężczyzn. Byli bardzo agresywni, a w dodatku grozili mu niebezpiecznym narzędziem. Po chwili zaczęli go kopać i bić pięściami, przy czym nie zwracali uwagi na to w co trafiają. Zadawali ciosy na oślep. Napastnicy ukradli mężczyźnie telefon i pieniądze, które miał przy sobie i uciekli z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzony nie znał sprawców, ale dokładnie opisał ich wygląd zewnętrzny. Miejsce zdarzenia obejmował monitoring, który zabezpieczony i odtworzony przez policjantów pozwolił wytypować sprawców rozboju.

Funkcjonariusze ustalili miejsce przebywania sprawców. To mężczyźni w wieku 30 i 40 lat. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do kołobrzeskiej komendy, gdzie postawiono im zarzuty dokonania rozboju. Wobec nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

O dalszych losach mężczyzn zdecyduje sąd. Za dokonanie rozboju może im grozić od 3 do 12 lat więzienia.

Sonda Czy kary za dokonanie rozboju powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania