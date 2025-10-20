Nie żyje 1,5-roczna dziewczynka. Szokujące szczegóły tragedii. „Nagle zrobiła się sina”

Do tragedii doszło w poniedziałek przed południem (20 października) w budynku przy ul. Bajkowej w Kołobrzegu, gdzie małżeństwo świadczy usługi dziennego opiekuna. Zajmują się tam małą grupką dzieci w wieku żłobkowym.

Jak przekazała oficer prasowa kołobrzeskiej policji, st. sierż. Pamela Borkowska, opiekunka dziecka miała zauważyć, że śpiąca dziewczynka nagle zrobiła się sina. Kobieta natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe.

– Z relacji opiekunki wynika, że dziewczynka spała, gdy nagle zrobiła się sina. Zostały wezwane służby. Pierwsi na miejscu byli strażacy, oni rozpoczęli resuscytację. Wezwano śmigłowiec LPR. Niestety, dziecku nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Zmarło na miejscu zdarzenia – przekazała PAP st. sierż. Pamela Borkowska.

Na miejsce tragedii natychmiast przybyli ratownicy, policja oraz prokurator. Z relacji służb wynika, że mimo intensywnej reanimacji prowadzonej przez strażaków, a następnie przez zespół medyczny, nie udało się przywrócić u dziecka czynności życiowych.

Na miejscu obecni byli również rodzice zmarłej dziewczynki. Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Policja pod nadzorem prokuratury zabezpiecza dowody i przesłuchuje świadków.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez kołobrzeską policję, śledczy będą teraz ustalać, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też dziewczynka mogła umrzeć z przyczyn naturalnych.

Śledczy podkreślają, że obecnie jest zbyt wcześnie, by przesądzać o przyczynach śmierci półtorarocznego dziecka. Ciało dziewczynki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii.

