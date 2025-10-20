Mateusz stracił żonę i dwie córeczki. Jego słowa łamią serce: „Sercem i duszą jestem z Wami…”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2025-10-20 12:05

To tragedia, która poruszyła całą Polskę. W Helenowie Pierwszym zginęły Karolina M. oraz jej dwie córeczki – Gabrysia i Tosia. Mąż kobiety, Mateusz, pogrążony w żałobie, opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis. Jak cytuje "Fakt", w pełnym emocji poście wyraża swój żal i smutek...

Super Express Google News

Ludzie, którzy znali Mateusza M., mówią o nim z wielkim szacunkiem i współczuciem. Jak ujawnia "Fakt", kilka dni temu mężczyzna zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie żony i córeczek oraz poruszające słowa pożegnania.

Sercem i duszą jestem z Wami, ciałem tu na ziemi do czasu naszego spotkania... Droga bez was jest niewyobrażalnie trudna, ale idę, bo życie dalej trwa! Waszej pamięci moje życie! – napisał mężczyzna.

Pod postem pojawiły się setki komentarzy z wyrazami wsparcia. Internauci nie potrafili ukryć łez, czytając dramatyczne słowa mężczyzny, który w jednej chwili stracił wszystko.

Matka z córeczkami zginęła w szambie! Tragedia pod Koninem
13 zdjęć

Polecany artykuł:

Matka i dwie córki nie żyją po wpadnięciu do szamba! Dramat pod Koninem [AKTUAL…

Przypomnijmy - 31 sierpnia w Helenowie Pierwszym (pow. koniński) w przydomowym szambie odnaleziono ciała 32-letniej Karoliny oraz jej dwóch córeczek – 7-letniej Gabrysi i 6-letniej Tosi. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, nie udało się ich uratować.

Gdy strażacy przybyli na miejsce, pomocy matce oraz jednej dziewczynce udzielały osoby postronne. Natychmiast przystąpiono do akcji wydobycia z szamba drugiej dziewczynki – relacjonował st. kpt. Sebastian Andrzejewski z PSP w Koninie.

Według ustaleń dziennikarki „Super Expressu”, Karolina M. zostawiła list pożegnalny i pod osłoną nocy odebrała życie sobie oraz dzieciom. Męża wysłała po leki do apteki. Gdy wrócił i zauważył ślady na pokrywie szamba, natychmiast wezwał pomoc.

Jak informuje prokuratura, na ostateczne wyniki sekcji zwłok trzeba jeszcze poczekać. – Informacje będą udzielane dopiero po otrzymaniu protokołu posekcyjnego oraz wyników badań histopatologicznych i toksykologicznych – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie.

Śledczy prowadzą sprawę w kierunku zabójstwa. Nie potwierdzają, ale też nie zaprzeczają doniesieniom o ewentualnych problemach psychicznych kobiety.

Mieszkańcy Helenowa Pierwszego, przyjaciele i rodzina pożegnali matkę i córki na pogrzebie w Licheniu Starym. Grób Tosi, Gabrysi i Karoliny przykryły białe kwiaty. Z fotografii w białych ramkach uśmiechają się pogodne dziewczynki, obok fotografia ich mamy…

Miejscowy ksiądz pociesza najbliższych Karoliny. Gabrysi i Tosi i prosi o coś bardzo ważnego… - Prosimy: pomódlcie się za zmarłych i za całą pogrążoną w żałobie rodzinie - dodaje duchowny.

Matka i córeczki zginęły w szambie
13 zdjęć
Tragedia w Puławach, nie żyją trzy osoby
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA