Ciała Gabrysi, Tosi i matki w szambie. Kluczowe badania i stanowcza odpowiedź

2025-09-04 15:58

Tragedia w Helenowie Pierwszym pod Koninem przyniosła wiele pytań. W przydomowym szambie były ciała Karoliny (+32 l.) i jej córeczek - Gabrysi (+7l.) i Tosi (+6 l.). Żadnej z ofiar nie udało się uratować. Więcej odpowiedzi miały przynieść wyniki sekcji zwłok. Prokuratura przesłała nam stanowczą odpowiedź w tej sprawie.

  • W niedzielę (31 sierpnia) po godzinie 22 na policję zadzwonił zaniepokojony Mariusz M. Mężczyzna znalazł ślady krwi na przydomowym szambie, a w domu list pożegnalny. Niestety, służby potwierdziły fatalny finał.
  • W Helenowie Pierwszym pod Koninem (województwo wielkopolskie) znaleziono ciała 32-letniej kobiety i jej dwóch córek w przydomowym szambie. Prokuratura w Koninie prowadzi w tej sprawie szeroko zakrojone śledztwo!
  • Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie odpowiedziała nam krótko na pytanie o wyniki sekcji zwłok.

Tragedia pod Koninem. Co z wynikami sekcji zwłok?

O dramacie tej rodziny mówi cała Polska. Niestety, to nie jest scenariusz horroru. - Gdy strażacy przybyli na miejsce, pomocy matce oraz jednej dziewczynce udzielały osoby postronne. Natychmiast przystąpiono do akcji wydobycia z szamba drugiej dziewczynki - mówił o wydarzeniach z 31 sierpnia st. kpt. Sebastian Andrzejewski ze straży pożarnej w Koninie. Niestety, służby nie były w stanie ocalić Karoliny, Tosi i Gabrysi.

Materiał "Super Expressu": "Całe lato jeździli na rowerach". Karolina i jej dwie córki nie żyją. Poruszające relacje sąsiadów

W czwartek (4 września) mieliśmy poznać wyniki sekcji zwłok. Niestety, na takowe trzeba będzie poczekać. - Informacje będą udzielane przez prokuraturę dopiero po otrzymaniu protokołu posekcyjnego oraz wyników badań histopatologicznych i toksykologicznych - mówi "Super Expressowi" Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie.

Prokuratura prowadzi sprawę w kierunku zabójstwa. Śledczy nie komentują doniesień o chorobie psychicznej pani Karoliny i leczenia. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Matka z córeczkami zginęła w szambie! Tragedia pod Koninem
