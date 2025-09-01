Sąsiedzi są wstrząśnięci śmiercią matki i dwóch córek. „Dla mnie byli wzorem. Rodzina jak z obrazka”

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-09-01 14:10

W Helenowie Pierwszym pod Koninem rozegrała się tragedia, która wstrząsnęła całą Polską. 32-letnia Karolina M. i jej dwie córeczki, Gabrysia (7 l.) i Antosia (6 l.), nie żyją. Początkowo wszystko wskazywało na wypadek, jednak nowe ustalenia śledczych rzucają inne światło na tę sprawę. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, kobieta miała zostawić list pożegnalny. Sąsiedzi nie kryją szoku – rodzina uchodziła w ich oczach za pogodną i szczęśliwą.

Super Express Google News
  • W Helenowie Pierwszym doszło do tragedii, w której zginęła matka i jej dwie córki, wpadając do szamba.
  • Początkowo sądzono, że był to nieszczęśliwy wypadek, jednak śledztwo wskazuje na możliwość rozszerzonego samobójstwa.
  • Na miejscu zdarzenia znaleziono list pożegnalny i nóż, co rzuca nowe światło na okoliczności śmierci.

W niedzielny wieczór, 31 sierpnia, w Helenowie Pierwszym pod Koninem doszło do dramatycznych wydarzeń. Do szamba wpadła 32-letnia Karolina M. oraz jej dwie córeczki. Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne jednostki ratunkowe, w tym strażacy, grupa nurkowa oraz medycy. Niestety, mimo intensywnej akcji ratunkowej, nie udało się uratować życia żadnej z trzech osób. Lekarz stwierdził zgon kobiety na miejscu, a dziewczynki zmarły w szpitalu.

Zobacz: Matka z córeczkami zginęła w szambie! Nieoficjalnie: Znaleziono list pożegnalny i nóż!

Początkowo wiele wskazywało na nieszczęśliwy wypadek. Jednak nieoficjalne ustalenia pokazują, że mogło dojść do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Jak ustaliła nasza dziennikarka, znaleziono list pożegnalny, a także nóż. Śledczy pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności i motywy tragedii.

Matka z córeczkami zginęła w szambie! Tragedia pod Koninem
14 zdjęć

Dramat zgłosił mąż kobiety i ojciec dziewczynek. To on zaalarmował służby, gdy zauważył, że najbliżsi zniknęli, a w pobliżu szamba widoczne były ślady mogące świadczyć o nieszczęściu.

Mieszkańcy Helenowa są w szoku. – Dla mnie byli wzorem. Pogodna rodzina, często razem na rowery wyjeżdżali – mówi pani Mariola, sąsiadka z wioski. – W życiu bym nie powiedziała, że coś jest nie tak. Nie pokazywała, że na coś cierpi – dodaje.

Podobnie mówią inni mieszkańcy wsi. Nikt z nich nie widział, żeby w tym domu działo się coś złego. Karolina M. miała być dobrą matką, zawsze z córkami, dbała o nie.

Prokuratura Okręgowa w Koninie prowadzi intensywne śledztwo. Jak podkreśla prokurator Sylwia Lewandowska, ze względu na ogrom tragedii śledczy nie chcą ujawniać zbyt wielu szczegółów.

Wciąż nie wiadomo też, czy dzieci jeszcze żyły - kiedy znalazły się w szambie. To ma wyjaśnić sekcja zwłok.

- Niezwłocznie po uzyskaniu wyników z sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych wszystkich pokrzywdzonych, niewykluczone, że kwalifikacja ta ulegnie zmianie, poprzez rozszerzenie kwalifikacji czynu - mówi Radiu ESKA prok. Aleksandra Marańda z Prokuratury Rejonowej w Koninie. W tym momencie - śledztwo jest prowadzone w kierunku rozszerzonego samobójstwa.

Według ustaleń dziennikarzy, kobieta miała szukać pomocy i zgłaszać najbliższym, że sobie nie radzi...

Tragedia pod Przysuchą. 81-latek w Oplu wbił się w drzewo

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA