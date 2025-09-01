Matka z córeczkami zginęła w szambie! Nieoficjalnie: Znaleziono list pożegnalny i nóż!

Informacja o śmierci 32-letniej kobiety i jej dwóch córek w wieku 6 i 7 lat wstrząsnęła całą Polską. Początkowo okoliczności wskazywały na nieszczęśliwy wypadek, jednak nieoficjalne ustalenia "Super Expressu" rzucają na sprawę nowe światło. Jak dowiedziała się nasza dziennikarka, znaleziono list pożegnalny, a w szambie nóż. Wiele wskazuje na to, że doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa.

Zgłoszenie o tragedii wpłynęło do strażaków z Konina w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 22:17. Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki ratownicze, w tym grupę nurkową. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, lekarz stwierdził zgon kobiety na miejscu. Dziewczynki zostały przewiezione do szpitala, jednak ich życia nie udało się uratować.

Rzecznik Wielkopolskiej Policji, Andrzej Borowiak, potwierdził, że zgłoszenia dokonał mąż kobiety i ojciec dziewczynek. To on zaalarmował służby, gdy zauważył, że jego najbliżsi zniknęli, a w rejonie szamba miały znajdować się ślady krwi wskazujące na tragedię.

- Ze względu na tragizm sytuacji nie chcemy, by zbyt wiele szczegółów przedostało się do mediów - mówi Sylwia Lewandowska z Prokuratury Okręgowej w Koninie.

Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi intensywne śledztwo, aby ustalić wszystkie okoliczności i motywy działania kobiety. Ta tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością i pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

