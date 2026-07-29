Książulo dał słynną naklejkę "MUALA" budce w Sławnie. Właściciele przeżywają oblężenie

Książulo w Budce Stańczyka w Sławnie

Popularny youtuber Książulo słynie z tego, że jego recenzje kulinarne potrafią odwrócić losy nawet najmniejszych, lokalnych biznesów. Niedawno wielka gwiazda internetu pojawiła się w Budce Stańczyka w Sławnie, by przetestować tamtejsze menu. Okazało się, że jakość dań na tyle zachwyciła influencera, że postanowił on nagrodzić ten punkt gastronomiczny swoją kultową naklejką "MUALA", która stanowi certyfikat najwyższego smaku i jakości w jego osobistym rankingu.

Oblężenie Budki Stańczyka po wizycie Książula

Film z recenzją błyskawicznie obiegł sieć, zdobywając setki tysięcy odtworzeń. Właściciele punktu wyznali nam, że od momentu publikacji wideo przeżywają prawdziwe oblężenie klientów. Przed ich stoiskiem ustawiają się gigantyczne kolejki, a do Sławna przybywają smakosze z innych miast, by na własnym podniebieniu sprawdzić smak kultowych zapiekanek i hot dogów, tak bardzo zachwalanych przez youtubera. W dołączonej galerii zdjęć można zapoznać się z wyglądem budki oraz aktualnymi cenami.

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Budka Stańczyka w Sławnie po wizycie Książula

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Historia i przyszłość Budki Stańczyka w Sławnie

Punkt gastronomiczny przy ulicy Basztowej 17 może poszczycić się wspaniałą tradycją, bo działa nieprzerwanie od 1988 roku. Pomimo tak wielu dekad na rynku, twórcy tego miejsca nie zwalniają tempa i wciąż mają mnóstwo chęci do rozwijania biznesu. Pan Krzysztof Stańczyk, z którym rozmawialiśmy, otwarcie przyznał, że rozważa różne ścieżki rozwoju i jest gotowy na ewentualne propozycje współpracy, również z inwestorami z innych miejscowości.

Naklejka "MUALA" od Książula. Co to takiego?

Słynna już naklejka z hasłem "MUALA" to swoisty znak jakości, który youtuber zostawia tylko tam, gdzie jedzenie naprawdę powala na kolana. Dla widzów Książula to jasny sygnał, że dany lokal warto odwiedzić i wielu z nich celowo podróżuje śladami kulinarnych poleceń z kanału. Niemal każda restauracja czy bar z szybkim jedzeniem zyskuje ogromną popularność zaraz po tym, jak w ich oknie pojawia się ten charakterystyczny znaczek. Budka Stańczyka ze Sławna na własnej skórze doświadcza teraz, jak potężną moc ma w internecie pozytywna opinia znanego twórcy.