To była ogromna niespodzianka!

W poniedziałek, 9 stycznia, strażnicy graniczni zatrzymali w Koszalinie Maserati Ghibli, które - jak się okazało - zostało skradzione dzień wcześniej w Berlinie. Wartość auta szacowana jest na około 280 tysięcy złotych.

Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Są to mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Okazało się również, że jeden z nich ma na sumieniu inne przewinienie. Ustalono, że był poszukiwany do innego postępowania.

Luksusowe auto wróci do swojego właściciela. Zatrzymani mężczyźni zostali przekazani policji, która przeprowadzi wobec nich dalsze czynności.

