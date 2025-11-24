Maszynista zobaczył to na torach i natychmiast zadzwonił na policję. Podejrzany przedmiot wywołał obawy

W niedzielę, 23 czerwca, w Koszalinie doszło do niepokojącego odkrycia. Maszynista jednego z pociągów zauważył leżący przy torach tajemniczy przedmiot i natychmiast powiadomił policję. Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie doszło do podobnych incydentów na innych trasach kolejowych w Polsce, co dodatkowo podsyca obawy o bezpieczeństwo.

Maszynista zobaczył tajemniczy przedmiot na torach i natychmiast zadzwonił na policję

Tajemniczy przedmiot znaleziony w Koszalinie. Policja prowadzi dochodzenie

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Koszalinie, maszynista zauważył niepokojący przedmiot w pobliżu ul. Kwiatkowskiego.

- Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy – relacjonowała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren i potwierdzili, że znalezisko to przewód światłowodowy, przygotowany do instalacji.

Incydent w Koszalinie a wcześniejsze akty dywersji na kolei. Czy to skoordynowane działania?

Odkrycie w Koszalinie zbiega się w czasie z innymi niepokojącymi incydentami na polskiej kolei. W ubiegłym tygodniu na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Z kolei niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) pociąg z pasażerami musiał gwałtownie hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Te wydarzenia, w połączeniu z odkryciem w Koszalinie, rodzą pytania o to, czy mamy do czynienia z skoordynowanymi działaniami, mającymi na celu destabilizację transportu kolejowego w Polsce.

Wzmożona czujność na kolei

Władze i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kolei z pewnością będą analizować wszystkie te incydenty, aby ustalić, czy istnieje między nimi związek i jakie środki należy podjąć, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Bezpieczeństwo pasażerów i sprawny transport kolejowy są priorytetem, dlatego wszelkie sygnały o potencjalnych zagrożeniach muszą być traktowane z najwyższą powagą.

