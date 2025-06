Tragedia

Mieszkańcy Szczecinka wstrząśnięci tragiczną śmiercią Łukasza. "Był duszą towarzystwa"

Mieszkańcy Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) są wstrząśnięci tragiczną śmiercią 39-letniego Łukasza. Mężczyzna został zamordowany w Belgii, gdzie mieszkał i pracował. Mimo, iż wyjechał z rodzinnego miasta wiele lat temu, mieszkańcy miło go wspominają i wspierają pogrążoną w żałobie rodzinę, by mogli sprowadzić ciało mężczyzny do ojczystego kraju.