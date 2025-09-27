Najpierw patrzył, jak "rosną zyski". Później z jego konta zniknęła fortuna! Oszuści zabrali mu ponad 600 tysięcy!

Mieszkaniec Kołobrzegu stracił ponad 600 tysięcy złotych
Mężczyzna uwierzył w atrakcyjną ofertę inwestycyjną w akcje i kryptowaluty. Początkowo na specjalnej stronie internetowej oglądał, jak jego zyski rosną z dnia na dzień. Problem w tym, że cała platforma była oszustwem.
Kiedy „doradcy” poprosili go o zainstalowanie aplikacji, aby mógł szybciej zarządzać swoimi pieniędzmi, nie spodziewał się, że właśnie oddaje im klucze do swojego konta bankowego. Po chwili zniknęło z niego 157 tysięcy euro, czyli równowartość ponad 600 tys. złotych!
Jak działają przestępcy w sieci?
Tak działają internetowi oszuści:
- najpierw zachęcają do wpłaty niewielkiej kwoty,
- pokazują fikcyjne zyski, żeby wzbudzić zaufanie,
- potem blokują możliwość wypłaty, żądając kolejnych przelewów, a w rzeczywistości wszystkie pieniądze lądują w rękach przestępców.
Ważny apel policji. Nie rób tego, jeśli chcesz zachować pieniądze
Policja ostrzega:
- nigdy nie inwestuj pieniędzy przez niesprawdzone strony,
- nie ufaj „doradcom” z internetu, którzy obiecują szybki i pewny zyski,
- nigdy nie instaluj na swoim komputerze ani telefonie podejrzanych aplikacji.
