Nie trafił na świąteczne stoły. Tutaj bimber lał się litrami

W przedświąteczny czwartek, 6 kwietnia, funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie skontrolowali prywatną posesję w powiecie koszalińskim, gdzie miał być produkowany nielegalny alkohol. Podejrzenia funkcjonariuszy okazały się uzasadnione. Alkohol produkowany był w przydomowym pomieszczeniu. Działania ZUCS wspierali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- W trakcie przeszukania zabezpieczyliśmy aparaturę odpędową oraz wytworzone 49 litrów alkoholu o różnej mocy: 10 l o mocy 55%, 28 l o mocy 45% i 11 l o mocy 40% - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Zatrzymany alkohol został zabezpieczony i zbadany pod kątem stężenia alkoholu przez technika kryminalistyki Krajowej Administracji Skarbowej.

- Zatrzymaliśmy mężczyznę produkującego nielegalny alkohol - dodaje Małgorzata Brzoza. - Usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów (przestępstwo z art. 12 a ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych).

Producentowi bimbru może teraz grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 1 roku. O wysokości kary w tym przypadku zadecyduje sąd.

Co grozi za produkcję bimbru?

Jeśli wytwarzany alkohol jest znacznej wartości, osoba go produkująca może zostać również ukarana grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Natomiast uczynienie stałego źródła dochodu z domowego wytwarzania alkoholu etylowego grozi jeszcze surowszą karą - pozbawieniem wolności do trzech lat.

- Wszystkie te aspekty zostaną teraz sprawdzone przez dział dochodzeniowo śledczy w ZUCS - informuje Małgorzata Brzoza.

Nielegalny alkohol jest niebezpieczny

Alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł może być groźny dla zdrowia.

- Przestrzegamy przed kupowaniem i spożywaniem alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł, ponieważ może on być niebezpieczny dla zdrowia konsumentów - dodaje rzeczniczka IAS. - Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.

Sonda Co sądzisz o nielegalnej produkcji alkoholu, np. leśnych bimbrowniach? Zalegalizować! Szukać i zamykać.