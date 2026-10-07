Niebezpieczne znalezisko w środku lasu. Do akcji wkroczyli saperzy

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Alarmujące zgłoszenie z lasu
Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 października. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie otrzymał zgłoszenie o przedmiotach przypominających niewybuchy odnalezionych na terenie leśnym nieopodal miejscowości Trzebiele.
Na miejsce skierowano asp. sztab. Przemysława Wojciukiewicza, dzielnicowego rejonu IV i członka grupy minersko-pirotechnicznej białogardzkiej komendy. Funkcjonariusz po przybyciu potwierdził obecność sześciu pocisków wraz z zapalnikami pochodzącymi z okresu II wojny światowej.
Saperzy odkryli znacznie więcej
Teren został natychmiast zabezpieczony przez policję. Funkcjonariusz pilnował miejsca znaleziska do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Złocieńcu.
Po dokładnym sprawdzeniu okolicy przez specjalistów okazało się, że niebezpiecznych pozostałości po wojnie jest znacznie więcej. Ostatecznie saperzy ujawnili i zabezpieczyli aż 90 sztuk amunicji różnego kalibru. Łączna waga niewybuchów wyniosła około 50 kilogramów.
Niewybuchy trafią na poligon
Wszystkie odnalezione pociski zostały bezpiecznie wydobyte z ziemi, a następnie przejęte przez żołnierzy. Amunicja została przetransportowana na poligon wojskowy, gdzie zostanie zdetonowana w kontrolowanych warunkach.
To kolejne przypomnienie, że mimo upływu ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej w lasach, na polach i terenach niegdyś objętych działaniami wojennymi wciąż można natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne pozostałości po konflikcie.
Policja ostrzega: nie dotykaj!
Mundurowi przypominają, że każdy przedmiot przypominający pocisk, granat czy element amunicji może stanowić realne zagrożenie. Nawet mocno skorodowane niewybuchy mogą eksplodować podczas przenoszenia lub prób samodzielnego sprawdzania.
W przypadku odnalezienia podobnego znaleziska należy natychmiast powiadomić policję i oddalić się na bezpieczną odległość. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, przenosić ani rozbrajać takich przedmiotów. Ich zabezpieczeniem i neutralizacją powinni zajmować się wyłącznie odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze i saperzy.