Niebezpieczne znalezisko w środku lasu. Do akcji wkroczyli saperzy

Alarmujące zgłoszenie z lasu

Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 października. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie otrzymał zgłoszenie o przedmiotach przypominających niewybuchy odnalezionych na terenie leśnym nieopodal miejscowości Trzebiele.

Na miejsce skierowano asp. sztab. Przemysława Wojciukiewicza, dzielnicowego rejonu IV i członka grupy minersko-pirotechnicznej białogardzkiej komendy. Funkcjonariusz po przybyciu potwierdził obecność sześciu pocisków wraz z zapalnikami pochodzącymi z okresu II wojny światowej.

Saperzy odkryli znacznie więcej

Teren został natychmiast zabezpieczony przez policję. Funkcjonariusz pilnował miejsca znaleziska do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej w Złocieńcu.

Po dokładnym sprawdzeniu okolicy przez specjalistów okazało się, że niebezpiecznych pozostałości po wojnie jest znacznie więcej. Ostatecznie saperzy ujawnili i zabezpieczyli aż 90 sztuk amunicji różnego kalibru. Łączna waga niewybuchów wyniosła około 50 kilogramów.

Niewybuchy trafią na poligon

Wszystkie odnalezione pociski zostały bezpiecznie wydobyte z ziemi, a następnie przejęte przez żołnierzy. Amunicja została przetransportowana na poligon wojskowy, gdzie zostanie zdetonowana w kontrolowanych warunkach.

To kolejne przypomnienie, że mimo upływu ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej w lasach, na polach i terenach niegdyś objętych działaniami wojennymi wciąż można natknąć się na śmiertelnie niebezpieczne pozostałości po konflikcie.

Policja ostrzega: nie dotykaj!

Mundurowi przypominają, że każdy przedmiot przypominający pocisk, granat czy element amunicji może stanowić realne zagrożenie. Nawet mocno skorodowane niewybuchy mogą eksplodować podczas przenoszenia lub prób samodzielnego sprawdzania.

W przypadku odnalezienia podobnego znaleziska należy natychmiast powiadomić policję i oddalić się na bezpieczną odległość. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać, przenosić ani rozbrajać takich przedmiotów. Ich zabezpieczeniem i neutralizacją powinni zajmować się wyłącznie odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze i saperzy.

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