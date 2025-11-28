Niecodzienna kradzież na dworcu PKP. Złodziej ukradł gigantycznego... pluszowego misia!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-28 10:06

Takiej interwencji szczecineccy strażnicy miejscy zdecydowanie się nie spodziewali. Na dworcu PKP doszło do kradzieży... gigantycznego, różowego pluszowego misia. Sprawca, określony jako „miłośnik pluszaków”, postanowił przywłaszczyć sobie zabawkę, pozostawioną na ławce przez właścicielkę. Jak zakończyła się ta zaskakująca historia?

Super Express Google News

Złodziej na dworcu PKP. Co skusiło go do kradzieży misia?

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek, 24 listopada, w holu dworca PKP w Szczecinku. Po południu tutejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie o kradzieży na dworcu PKP. Właścicielka misia, starsza pani, poszła zakupić bilet, zostawiając zabawkę na ławce. W tym czasie pojawił się „miłośnik pluszaków”, który postanowił przygarnąć olbrzymiego różowego misia.

Polecany artykuł:

13-latek w opałach. Uwięziły go pluszowe maskotki!

„Około 16:10 na ul. Dworcowej otrzymaliśmy informację, że przed chwilą w poczekalni dworca PKP w Szczecinku doszło do kradzieży zabawki - dużego, różowego pluszowego misia”

– relacjonuje straż miejska.

Pościg za złodziejem misia. Jak operator monitoringu pomógł w ujęciu sprawcy?

Patrol straży miejskiej zauważył sprawcę na ul. Sikorskiego. Mężczyzna siedział na przystanku z gigantyczną maskotką. Na widok radiowozu złodziej porzucił pluszowego towarzysza i zaczął uciekać. Strażnicy ruszyli w pościg, ale nie udało się go od razu ująć.

Na szczęście, operator monitoringu miejskiego zlokalizował sprawcę, co umożliwiło strażnikom ponowne podjęcie pościgu i ujęcie złodzieja. Następnie został on przekazany patrolowi policji.

Szczęśliwy finał historii z pluszowym misiem w roli głównej

Zabawka powróciła do właścicielki, która wybierała się do wnuka z wyjątkowym prezentem. Historia zakończyła się szczęśliwie, a pluszowy miś dotarł do celu.

Kradzież pluszowego misia w Szczecinku
5 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Namierzyła złodzieja wieszając pranie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DWORZEC PKP
STRAŻ MIEJSKA
ZABAWKA
KRADZIEŻ
POLICJA SZCZECINEK
SZCZECINEK
PLUSZOWY MIŚ