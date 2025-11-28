Spis treści
Złodziej na dworcu PKP. Co skusiło go do kradzieży misia?
Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek, 24 listopada, w holu dworca PKP w Szczecinku. Po południu tutejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie o kradzieży na dworcu PKP. Właścicielka misia, starsza pani, poszła zakupić bilet, zostawiając zabawkę na ławce. W tym czasie pojawił się „miłośnik pluszaków”, który postanowił przygarnąć olbrzymiego różowego misia.
Polecany artykuł:
„Około 16:10 na ul. Dworcowej otrzymaliśmy informację, że przed chwilą w poczekalni dworca PKP w Szczecinku doszło do kradzieży zabawki - dużego, różowego pluszowego misia”
– relacjonuje straż miejska.
Pościg za złodziejem misia. Jak operator monitoringu pomógł w ujęciu sprawcy?
Patrol straży miejskiej zauważył sprawcę na ul. Sikorskiego. Mężczyzna siedział na przystanku z gigantyczną maskotką. Na widok radiowozu złodziej porzucił pluszowego towarzysza i zaczął uciekać. Strażnicy ruszyli w pościg, ale nie udało się go od razu ująć.
Na szczęście, operator monitoringu miejskiego zlokalizował sprawcę, co umożliwiło strażnikom ponowne podjęcie pościgu i ujęcie złodzieja. Następnie został on przekazany patrolowi policji.
Szczęśliwy finał historii z pluszowym misiem w roli głównej
Zabawka powróciła do właścicielki, która wybierała się do wnuka z wyjątkowym prezentem. Historia zakończyła się szczęśliwie, a pluszowy miś dotarł do celu.