Złodziej na dworcu PKP. Co skusiło go do kradzieży misia?

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek, 24 listopada, w holu dworca PKP w Szczecinku. Po południu tutejsza straż miejska otrzymała zgłoszenie o kradzieży na dworcu PKP. Właścicielka misia, starsza pani, poszła zakupić bilet, zostawiając zabawkę na ławce. W tym czasie pojawił się „miłośnik pluszaków”, który postanowił przygarnąć olbrzymiego różowego misia.

„Około 16:10 na ul. Dworcowej otrzymaliśmy informację, że przed chwilą w poczekalni dworca PKP w Szczecinku doszło do kradzieży zabawki - dużego, różowego pluszowego misia”

– relacjonuje straż miejska.

Pościg za złodziejem misia. Jak operator monitoringu pomógł w ujęciu sprawcy?

Patrol straży miejskiej zauważył sprawcę na ul. Sikorskiego. Mężczyzna siedział na przystanku z gigantyczną maskotką. Na widok radiowozu złodziej porzucił pluszowego towarzysza i zaczął uciekać. Strażnicy ruszyli w pościg, ale nie udało się go od razu ująć.

Na szczęście, operator monitoringu miejskiego zlokalizował sprawcę, co umożliwiło strażnikom ponowne podjęcie pościgu i ujęcie złodzieja. Następnie został on przekazany patrolowi policji.

Szczęśliwy finał historii z pluszowym misiem w roli głównej

Zabawka powróciła do właścicielki, która wybierała się do wnuka z wyjątkowym prezentem. Historia zakończyła się szczęśliwie, a pluszowy miś dotarł do celu.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie