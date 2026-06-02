Nietypowy widok nad Bałtykiem. Pogoda dopisała, ale turyści zniknęli z plaż

Zaskakujący widok nad Bałtykiem pomimo dobrej pogody

W niedzielę nad polskim morzem zapanowały całkiem korzystne warunki atmosferyczne. Przez większość dnia na niebie gościło słońce, a słupki rtęci pokazywały blisko 17 stopni Celsjusza. Dla wielu osób to idealna pogoda, by wybrać się na spacer brzegiem morza albo zrelaksować się na piasku. Tymczasem obraz, jaki można było zaobserwować, mógł zadziwić nawet tych, którzy regularnie bywają na wybrzeżu. Jak się okazuje, między innymi w miejscowości Dźwirzyno, teren przy jednym ze znanych nadmorskich hoteli pozostawał całkowicie wyludniony.

Puste plaże w Dźwirzynie – jakie są tego powody?

Brak wczasowiczów na wybrzeżu w pogodny niedzielny dzień bywa zastanawiający, jednak można wskazać kilka powodów tego stanu rzeczy. Przełom maja i czerwca wciąż traktowany jest jako moment przejściowy, dzielący wiosnę od właściwego sezonu wypoczynkowego. Wielu urlopowiczów wstrzymuje się z wyjazdami w oczekiwaniu na bardziej upalne dni i dłuższy czas wolny, który zazwyczaj przypada na letnie miesiące.

Istotnym czynnikiem może być również pogoda. Dla znacznej grupy wczasowiczów 17 stopni Celsjusza to wciąż zbyt niska wartość, by decydować się na spędzenie na plaży wielu godzin.

Niedziela to także tradycyjnie czas, który wiele rodzin spędza we własnych domach w gronie najbliższych. Możliwe, że to właśnie z tego względu podczas pobytu w Dźwirzynie trafiliśmy na tak niespotykany widok w trakcie spaceru. Fotografie ilustrujące tę sytuację można obejrzeć w dołączonej galerii.

Spokój przed sezonem urlopowym nad Bałtykiem

Uchwycone podczas ostatniej majowej niedzieli kadry prezentują zupełnie inne oblicze polskiego morza, niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w lipcu oraz sierpniu. Brak tłumów na zejściach na plażę, nieobecność charakterystycznych parawanów i rozległe pustki na piasku przywodzą na myśl bardziej początek wiosny niż pierwsze dni meteorologicznego lata.

Wiele wskazuje jednak na to, że ta cisza nie potrwa długo. Kiedy tylko nadejdą prawdziwie gorące dni, a Polacy rozpoczną swoje wakacyjne urlopy, kurorty nad morzem na nowo ożyją. Zanim to jednak nastąpi, można było podziwiać rzadki wręcz krajobraz - zalaną słońcem plażę, na której przestrzeń wygrywała z liczbą wypoczywających.