Pomorze Zachodnie stawia na rozwój. Wielka konferencja podsumuje projekt „Możesz wszystko”

Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt promujący ideę uczenia się przez całe życie. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie w formule TEDx, spotkanie z inspirującymi prelegentami, rozstrzygnięcie konkursu na nowego ambasadora kampanii Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko oraz podsumowanie działań, które przez ostatnie 3 lata angażowały mieszkańców całego Pomorza Zachodniego.
Podczas konferencji uczestnicy poznają także nowych ambasadorów projektu. Wśród bohaterów kampanii znaleźli się ludzie, którzy odważyli się zmienić swoje życie i rozwijać swoje pasje. To osoby, które podjęły nowe wyzwania zawodowe, realizowały swoje zainteresowania i dzięki determinacji oraz chęci rozwoju osiągnęły sukces.
Ambasadorzy, którzy inspirują
Wśród bohaterów kampanii znaleźli się ludzie, którzy odważyli się zmienić swoje życie i z pasją rozwijają Pomorze Zachodnie:
- Aleksandra Medvey‑Gruszka – artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
- dr inż. Agnieszka Piegat – naukowczyni ZUT ze Szczecina, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową.
- Marek Rupiński – ultrakolarz, mistrz świata, który udowadnia, że siła tkwi w głowie.
- Przemysław Kowalewski – pisarz, który przed pięćdziesiątką rozpoczął nową karierę literacką.
- Robin Rogalski – kierowca wyścigowy, pierwszy Polak w fabrycznym zespole Audi.
Ich historie pokazują, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a Pomorze Zachodnie to region ludzi z pasją, odwagą i energią do działania.
Konferencja będzie także okazją do podsumowania wszystkich działań realizowanych w ramach projektu „More Life Future”. W ciągu ostatnich trzech lat na Pomorzu Zachodnim odbyły się m.in. IV edycje Zawodowego Summer Campu dla młodzieży, Biznes Campy dla przedsiębiorców, spotkania w 7 powiatach będące podsumowaniem konkursu Mistrzowie Pomorza Zachodniego z udziałem Pascala Brodnickiego oraz konferencje TEDx organizowane podczas 30. i 31. festiwalu Pol’and’Rock
Projekt obejmował również kampanię społeczną „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko”, podcasty o nowoczesnym marketingu i rozwoju regionów, działania outdoorowe oraz poszerzenie Mapy Karier o 10 zawodów przyszłości – platformy pomagającej młodym ludziom planować swoją ścieżkę kariery.
Organizatorzy podkreślają, że celem projektu było pokazanie, iż nauka i rozwój mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie – niezależnie od wieku, doświadczenia czy wcześniejszych wyborów zawodowych.
Szczegóły dotyczące konferencji oraz całego projektu można znaleźć na stronie: biznes.wzp.pl.
Zaproszenie na wydarzenie dostępne jest tutaj: Konferencja „Możesz wszystko”
Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.