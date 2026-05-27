Pomorze Zachodnie stawia na rozwój. Wielka konferencja podsumuje projekt „Możesz wszystko”

Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt promujący ideę uczenia się przez całe życie. Organizatorzy zapowiadają wydarzenie w formule TEDx, spotkanie z inspirującymi prelegentami, rozstrzygnięcie konkursu na nowego ambasadora kampanii Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko oraz podsumowanie działań, które przez ostatnie 3 lata angażowały mieszkańców całego Pomorza Zachodniego.

Podczas konferencji uczestnicy poznają także nowych ambasadorów projektu. Wśród bohaterów kampanii znaleźli się ludzie, którzy odważyli się zmienić swoje życie i rozwijać swoje pasje. To osoby, które podjęły nowe wyzwania zawodowe, realizowały swoje zainteresowania i dzięki determinacji oraz chęci rozwoju osiągnęły sukces.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Ambasadorzy, którzy inspirują

Wśród bohaterów kampanii znaleźli się ludzie, którzy odważyli się zmienić swoje życie i z pasją rozwijają Pomorze Zachodnie:

Aleksandra Medvey‑Gruszka – artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

dr inż. Agnieszka Piegat – naukowczyni ZUT ze Szczecina, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Marek Rupiński – ultrakolarz, mistrz świata, który udowadnia, że siła tkwi w głowie.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Przemysław Kowalewski – pisarz, który przed pięćdziesiątką rozpoczął nową karierę literacką.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Robin Rogalski – kierowca wyścigowy, pierwszy Polak w fabrycznym zespole Audi.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Ich historie pokazują, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a Pomorze Zachodnie to region ludzi z pasją, odwagą i energią do działania.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Konferencja będzie także okazją do podsumowania wszystkich działań realizowanych w ramach projektu „More Life Future”. W ciągu ostatnich trzech lat na Pomorzu Zachodnim odbyły się m.in. IV edycje Zawodowego Summer Campu dla młodzieży, Biznes Campy dla przedsiębiorców, spotkania w 7 powiatach będące podsumowaniem konkursu Mistrzowie Pomorza Zachodniego z udziałem Pascala Brodnickiego oraz konferencje TEDx organizowane podczas 30. i 31. festiwalu Pol’and’Rock

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Projekt obejmował również kampanię społeczną „Pomorze Zachodnie – Możesz wszystko”, podcasty o nowoczesnym marketingu i rozwoju regionów, działania outdoorowe oraz poszerzenie Mapy Karier o 10 zawodów przyszłości – platformy pomagającej młodym ludziom planować swoją ścieżkę kariery.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Organizatorzy podkreślają, że celem projektu było pokazanie, iż nauka i rozwój mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie – niezależnie od wieku, doświadczenia czy wcześniejszych wyborów zawodowych.

i Autor: Województwo Zachodniopomorskie/ Materiały prasowe

Szczegóły dotyczące konferencji oraz całego projektu można znaleźć na stronie: biznes.wzp.pl.

Zaproszenie na wydarzenie dostępne jest tutaj: Konferencja „Możesz wszystko”

Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.