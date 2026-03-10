Nowe zasady na polskich drogach panują od tygodnia. Tak kierowcy w Koszalinie radzą sobie z policją

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-03-10 7:10

Tydzień po wprowadzeniu nowych, surowszych przepisów na drogach krajowych kierowcy zaczynają szukać sposobów, by uniknąć kosztownych konsekwencji zbyt szybkiej jazdy. W Koszalinie na przykład pojawiło się nietypowe ostrzeżenie dla zmotoryzowanych wyjeżdżających z miasta, którzy być może nie pamiętają o nowych zasadach. Dobry pomysł?

Od tygodnia na polskich drogach obowiązują nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące przekraczania prędkości. Kierowcy muszą szczególnie uważać na drogach krajowych, bowiem właśnie tam od 3 marca 2026 roku za przekroczenie limitu o ponad 50 km/h grozi natychmiastowa utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Zmiany szybko stały się tematem rozmów wśród zmotoryzowanych, a w wielu miejscach w kraju - tak jak np. w Koszalinie - kierowcy wzajemnie ostrzegają się przed kontrolami i nowymi konsekwencjami zbyt szybkiej jazdy.

Nowe przepisy drogowe od 3 marca. W Koszalinie kierowców ostrzega ogromny baner

Od 3 marca kierowcy w całej Polsce muszą liczyć się z bardziej surowymi konsekwencjami przekraczania prędkości na drogach krajowych. Nowe przepisy przewidują, że przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h może zakończyć się natychmiastową utratą prawa jazdy.

Co ciekawe, w Koszalinie postanowiono przypomnieć o nich w wyjątkowo widoczny sposób - na wyjeździe z miasta przy drodze pojawił się ogromny baner ostrzegający kierowców przed zbyt szybką jazdą, a odpowiada za niego firma zajmująca się produkcją domów szkieletowych w regionie. Na billboardzie widnieje napis:

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu. Lubią stać na DAF-ie. Można stracić prawo jazdy. 50 km/h.

Baner ustawiono tuż przy drodze, w miejscu dobrze widocznym dla kierowców opuszczających miasto. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy zdjęcia baneru, zachęcamy do sprawdzenia.

Nowe zasady na drogach. W Koszalinie kierowcy dostali ostrzeżenie [ZDJĘCIA]

Znak ostrzegający kierowców o ograniczeniu w Koszalinie
Galeria zdjęć 6

Co ciekawe, miejsce, w którym ustawiono baner jest w ostatnim czasie dla wielu kierowców w regionie prawdziwym utrapieniem. Okazuje się bowiem, że pod koniec 2025 roku został tam przestawiony znak D-42 "obszar zabudowany". W efekcie wielu kierowców jest przekonanych, że opuścili już obszar zabudowany i mogą przyspieszyć do 90 km/h. W rzeczywistości ograniczenie prędkości nadal tam obowiązuje, co sprawia, że nieświadomi zmotoryzowani łatwo mogą narazić się na kontrolę i surowe konsekwencje wynikające z nowych przepisów. Powyższy baner może więc z pewnością uchronić tysiące kierowców przed wysokim mandatem.

