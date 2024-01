i Autor: Peter Fazekas, Maria Helena Mazurosky / CC0 / pexels.com Ona była pijana, on jeszcze bardziej. Noworoczną przejażdżkę zakończyli w areszcie

Szczyt głupoty

Ona była pijana, on jeszcze bardziej. Noworoczną przejażdżkę zakończyli w areszcie

Skrajna głupota to raczej delikatne określenie dla zachowania pewnego małżeństwa z Koszalina, które noworoczną przejażdżkę zakończyli w areszcie. To naprawdę cud, że nie doprowadzili do tragedii.