Zadzwonił do sądu i poinformował o bombie. Trwa ewakuacja

Wyjechał do pracy w Niemczech i przepadł bez śladu. Gdzie jest Bogusław?

O pożarze turbiny wiatrowej w okolicy miejscowości Strachomino poinformowała komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Przekazano, że nie ma osób poszkodowanych, a na miejscu pracują cztery jednostki PSP. Płonąca gondola znajduje się na wysokości 100 m.

- Jest to bardzo specyficzny pożar, bardzo trudny do ugaszenia, ze względu na wysokość. W promieniu 300 metrów wokół turbiny została wyznaczona strefa, którą zabezpieczamy, bo cały czas spadają płonące elementy tej konstrukcji - poinformował za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej asp. Sławomir Bryliński z komendy miejskiej PSP w Koszalinie.

Do pożaru doszło w Parku Wiatrowym Tymień, który znajduje się ok. 9 km od brzegu Bałtyku, między Kołobrzegiem a Koszalinem. Z opisu technicznego farmy wiatrowej wynika, że znajduje się tam 25 turbin o mocy 2 MW każda. Wiatraki zainstalowane są na kolumnach o wysokości 100 m, a średnica wirników to 80 m. Ta elektrownia wiatrowa działa od 2006 r.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Dalej