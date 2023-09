Niecodzienne wezwanie

Papug Gustaw na gigancie. Interweniowali strażacy

Do niecodziennej inwerwencji zostali wezwani strażacy z Białogardu (woj. zachodniopomorskie). Tym razem czekało na nich wyjątkowe zadanie polegające na ratowaniu... papugi! Ptak postanowił zaznać trochę wolności, za co spotkała go nauczka. Gustaw zaplątał się we własną smycz i utknął na gałęzi.