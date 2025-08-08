Pirat drogowy w Sarbinowie. 26-latek potrącił matkę z dzieckiem i uciekł!

Sebastian Chrostowski
2025-08-08 17:33

W Sarbinowie (woj. zachodniopomorskie) doszło do skandalicznego zdarzenia. 26-letni kierowca audi, bez uprawnień, pod wpływem alkoholu i narkotyków, potrącił na przejściu dla pieszych matkę z dzieckiem i uciekł z miejsca wypadku. Mężczyźnie grozi teraz do 10 lat więzienia.

  • W Sarbinowie doszło do groźnego zdarzenia z udziałem pijanego kierowcy.
  • Mężczyzna potrącił na pasach kobietę z dzieckiem, a następnie uciekł z miejsca wypadku.
  • Zatrzymany 26-latek usłyszał liczne zarzuty, w tym posiadania znacznej ilości narkotyków.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie (woj. zachodniopomorskie). Kierowca audi, 26-letni mieszkaniec regionu, wsiadł za kierownicę pomimo braku uprawnień, mając w organizmie 2 promile alkoholu i będąc pod wpływem narkotyków. Jego brawurowa i skrajnie nieodpowiedzialna jazda zakończyła się potrąceniem pieszej z dzieckiem, przechodzącej przez oznakowane przejście.

Zamiast zatrzymać się i udzielić pomocy, mężczyzna wcisnął gaz i uciekł z miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji od świadków zdarzenia, do działań przystąpili policjanci z koszalińskiej komendy, a także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

26-latek szybko został zatrzymany. Okazało się, że to nie koniec jego problemów. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim niemal 80 gramów marihuany.

Mężczyzna usłyszał szereg zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających, kierowania bez uprawnień, a także zarzut ucieczki z miejsca zdarzenia oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Poszkodowana kobieta z dzieckiem na szczęście nie wymagała hospitalizacji.

Kierowca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, gdzie zostały z nim wykonane czynności procesowe. - Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Za popełnione czyny 26-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Źródło: KMP Koszalin

