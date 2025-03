Autor:

Szczątki żołnierzy zostały znalezione w 2017 r. na jednej z posesji w centrum Kołobrzegu. Właściciel ogrodu, podczas prac znalazł ludzką kość. Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki trafiły do Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W badaniach prowadzonych przez dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego, brali także udział pracownicy Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, członkowie Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej Parsęta i szczecińskiego stowarzyszenia Pomorze 1945.

Uroczystości pogrzebowe, których organizatorem był wojewoda zachodniopomorski, odbyły się w piątek, 7 marca, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Pełną asystę wojskową przydzielił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Naród bez pamięci traci swoją tożsamość i umiera, dlatego powinniśmy pamiętać - mówił podczas uroczystości wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. - Powinniśmy pamiętać o ważnych wydarzeniach w życiu narodu, ale także powinniśmy pamiętać o bohaterach. O tych, którzy oddali życie za naszą wolność, za niepodległość naszej ojczyzny, ale także za to, że możemy teraz, tu (… ) w Kołobrzegu mieszkać, żyć, kochając tę piękną pomorską ziemię.

Szczątki żołnierzy zostały pochowane w kwaterze R na Cmentarzu Wojskowym w Kołobrzegu. Do obu trumienek zostały przymocowane tabliczki z napisem: „Tu spoczywa Żołnierz Wojska Polskiego o nieznanej tożsamości, ekshumowany w 2017 roku w Kołobrzegu z posesji przy ul. Wolności nr 26. Odnalezione przy nim przedmioty trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i wskazują, że był to żołnierz 18. Pułku Piechoty 6. Dywizji Piechoty. Niech spoczywa w pokoju. Cześć Jego Pamięci!”

- Kołobrzeg to miasto naznaczone ofiarą, miasto, które za swoją wolność zapłaciło ogromną cenę - mówiła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. - Naszym moralnym obowiązkiem, jako kołobrzeżan, jest pamiętać nie tylko dziś, ale każdego dnia. Bo ich ofiara, to nasza historia, nasza tożsamość i nasza duma.

Na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu pochowanych jest 1419 polskich żołnierzy. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono jeszcze szczątków kilkuset żołnierzy, którzy brali udział w walkach o Kołobrzeg.

- Spoczywają w ogródkach, parkach i innych miejscach - tłumaczy dr. hab. n. med. Andrzej Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, gdzie prowadzone były badania nad szczątkami. Naukowiec zaapelował, by informacje o takich znaleziskach jak to z 2017 r. przekazywać do Muzeum Oręża Polskiego. - Potem my możemy odnaleźć naszych bohaterów, przenieść ich i godnie pochować - dodaje.

Bitwa o Kołobrzeg była największym podczas II wojny światowej, obok Powstania Warszawskiego, starciem miejskim z udziałem polskich żołnierzy. Walki o miasto trwały od 4 do 18 marca 1945 r. W działaniach wojennych wzięło udział ponad 28 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którzy bronili miasta przed niemiecką armią. W czasie walk zginęło około 1,2 tys. polskich żołnierzy. W ich efekcie miasto zostało zniszczone w blisko 90 procentach.

QUIZ. Test wiedzy o wojsku. Mundurowi łatwo zdobędą komplet, a cywile? Pytanie 1 z 10 Osoba czasowo niezdolna do czynnej służby wojskowej otrzymuje kategorię: A B C Następne pytanie