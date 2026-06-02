Pociągiem prosto do imprezowej stolicy kraju. Przejazdy ruszą jeszcze w czerwcu

Mielno szykuje się na sezon 2026

Mielno od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych nadmorskich kurortów w Polsce, który w sezonie letnim przyciąga tysiące turystów dziennie. Popularność miejscowości wynika nie tylko z szerokiej plaży i bogatej oferty rozrywkowej, ale także z intensywnego życia nocnego, które sprawia, że często określane jest mianem jednej z "imprezowych stolic" polskiego wybrzeża. W wakacje miasteczko tętni życiem od rana do późnych godzin nocnych, a infrastruktura komunikacyjna musi radzić sobie ze zwiększonym napływem odwiedzających. Właśnie dlatego od lat co roku na sezon wprowadzana jest kolej, która łączy Mielno z pobliskim Koszalinem.

Pociąg z Koszalina do Mielna. Sezonowe połączenie wraca na tory

Już w czerwcu ponownie ruszą sezonowe pociągi łączące Koszalin z Mielnem. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wakacyjnych połączeń kolejowych w Polsce, które od lat ułatwia dojazd nad Bałtyk w okresie letnim. Start kursów zaplanowano na 13 czerwca, wraz z wejściem w życie wakacyjnej korekty rozkładu jazdy. Połączenie obsługuje POLREGIO i tradycyjnie ma charakter typowo turystyczny – kursy są dostosowane do zwiększonego ruchu w sezonie wakacyjnym.

Nowa infrastruktura na końcowej stacji. Mielno już nie będzie "koszalińskie"

Tegoroczny sezon przyniesie kilka istotnych zmian na końcowym przystanku w Mielnie. Zmodernizowano tam m.in. infrastrukturę i przebudowano peron, który ma teraz około 85 metrów długości. Inną zauważalną zmianą jest korekta nazwy stacji końcowej. Dotychczasowa nazwa "Mielno Koszalińskie" zostaje zastąpiona prostszą formą – Mielno. Celem tej zmiany jest ograniczenie pomyłek wśród podróżnych, którzy często zakładali, że stacja znajduje się w granicach Koszalina.

Szynobus Koszalin – Mielno

Przejazd z Koszalina do Mielna trwa ok. 15 minut, a w tegorocznym rozkładzie ma znaleźć się 13 par kursów w weekendy i 10 par w dni robocze.