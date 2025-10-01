Pożar bloku mieszkalnego w Koszalinie. Co z poszkodowanymi?

Pożar w Koszalinie. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do pożaru doszło we wtorek po godz. 19:00 w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Moniuszki 29 w Koszalinie. Było duże zadymienie, co utrudniało akcję ratowniczo-gaśniczą. Strażacy ewakuowali 75 osób, w tym 40 przy użyciu drabiny mechanicznej. Jedna osoba z mieszkania objętego pożarem była nieprzytomna.

Siedem osób wciąż w szpitalu

Rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Marzena Sutryk poinformowała, że do szpitala trafiło 10 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 2 i 14 lat.

- Dzieci w wieku 2 i 14 lat miały objawy zatrucia czadem, są w stanie stabilnym, przebywają na Oddziale Dziecięcym. Spośród ośmiu dorosłych trzy osoby zostały wypisane do domu. Jedna z poparzeniami ciała – głowy, ramion, pleców - została przewieziona do szpitala w Gryficach, natomiast cztery osoby, z objawami zatrucia czadem, nadal przebywają pod obserwacją lekarzy w koszalińskim szpitalu. Ich stan jest stabilny – podała Sutryk.

Mieszkańcy znaleźli schronienie u bliskich

Decyzją nadzoru budowlanego, 25 mieszkańców lokali z klatki schodowej, w której znajduje się spalone mieszkanie, nie mogło wrócić do swoich mieszkań. Miasto zaoferowało im tymczasowe lokum w bursie, ale ostatecznie nikt nie skorzystał z tej pomocy. Osoby te znalazły schronienie u swoich bliskich.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Policja wyjaśnia okoliczności powstania pożaru. Powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa. Na miejscu pożaru do późnych godzin nocnych pracowały służby, dogaszano pogorzelisko i prowadzono oględziny.

Prezydent dziękuje służbom

Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcję ratowniczą i zadeklarował gotowość do zapewnienia wsparcia mieszkańcom poszkodowanym w wyniku zdarzenia.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Następne pytanie