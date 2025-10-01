Pożar bloku mieszkalnego w Koszalinie. Co z poszkodowanymi?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-10-01 10:01

Siedem osób, w tym dwoje dzieci, pozostaje w szpitalu po pożarze, który wybuchł we wtorek, 30 września wieczorem w bloku przy ul. Moniuszki w Koszalinie. Dzieci zatruły się czadem, a dorośli mają poparzenia i objawy zatrucia. Policja wyjaśnia przyczyny pożaru.

Super Express Google News

Pożar w Koszalinie. Dramatyczna akcja ratunkowa

Do pożaru doszło we wtorek po godz. 19:00 w mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Moniuszki 29 w Koszalinie. Było duże zadymienie, co utrudniało akcję ratowniczo-gaśniczą. Strażacy ewakuowali 75 osób, w tym 40 przy użyciu drabiny mechanicznej. Jedna osoba z mieszkania objętego pożarem była nieprzytomna.

Polecany artykuł:

Spektakularna akcja wojska i policji. Kontrterroryści szturmowali statek w gazo…

Siedem osób wciąż w szpitalu

Rzeczniczka Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Marzena Sutryk poinformowała, że do szpitala trafiło 10 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 2 i 14 lat.

- Dzieci w wieku 2 i 14 lat miały objawy zatrucia czadem, są w stanie stabilnym, przebywają na Oddziale Dziecięcym. Spośród ośmiu dorosłych trzy osoby zostały wypisane do domu. Jedna z poparzeniami ciała – głowy, ramion, pleców - została przewieziona do szpitala w Gryficach, natomiast cztery osoby, z objawami zatrucia czadem, nadal przebywają pod obserwacją lekarzy w koszalińskim szpitalu. Ich stan jest stabilny – podała Sutryk.

Mieszkańcy znaleźli schronienie u bliskich

Decyzją nadzoru budowlanego, 25 mieszkańców lokali z klatki schodowej, w której znajduje się spalone mieszkanie, nie mogło wrócić do swoich mieszkań. Miasto zaoferowało im tymczasowe lokum w bursie, ale ostatecznie nikt nie skorzystał z tej pomocy. Osoby te znalazły schronienie u swoich bliskich.

Policja wyjaśnia przyczyny pożaru

Policja wyjaśnia okoliczności powstania pożaru. Powołany zostanie biegły z zakresu pożarnictwa. Na miejscu pożaru do późnych godzin nocnych pracowały służby, dogaszano pogorzelisko i prowadzono oględziny.

Prezydent dziękuje służbom

Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w akcję ratowniczą i zadeklarował gotowość do zapewnienia wsparcia mieszkańcom poszkodowanym w wyniku zdarzenia.

Potężny pożar w Koszalinie
15 zdjęć
Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
POSZKODOWANI
STRAŻ POŻARNA
POŻAR KOSZALIN
EWAKUACJA