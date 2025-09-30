Pożar w budynku mieszkalnym w Koszalinie. Ewakuowano 75 osób. Są poszkodowani

Grzegorz Kluczyński
2025-09-30 20:54

Dramatyczne chwile w Koszalinie. We wtorek, 30 września, po godzinie 19:00 w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Moniuszki wybuchł pożar. Ogień szybko się rozprzestrzenił, zmuszając do ewakuacji aż 75 osób! Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej. Są poszkodowani

Koszalin: Pożar na Moniuszki. Ewakuacja mieszkańców!

Zgłoszenie o pożarze w Koszalinie wpłynęło do służb po godzinie 19:00. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze w czterokondygnacyjnym bloku przy ulicy Moniuszki.

- Przed przyjazdem straży pożarnej z budynku ewakuowało się 15 osób. Z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali jedną nieprzytomną osobę - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie.

Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na silne zadymienie. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw.

Pożar w Koszalinie opanowany. Co z mieszkańcami?

Łącznie z budynku ewakuowało się 75 osób, z czego 40 osób zostało ewakuowanych przez strażaków.

- Na tę chwilę 9 osób jest poszkodowanych - dodaje asp. Dariusz Schacht.

Pożar w Koszalinie został opanowany, ale służby wciąż pracują na miejscu, dogaszając pogorzelisko. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

Potężny pożar w Koszalinie
