Koszalin: Pożar na Moniuszki. Ewakuacja mieszkańców!
Zgłoszenie o pożarze w Koszalinie wpłynęło do służb po godzinie 19:00. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze w czterokondygnacyjnym bloku przy ulicy Moniuszki.
- Przed przyjazdem straży pożarnej z budynku ewakuowało się 15 osób. Z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali jedną nieprzytomną osobę - informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP w Szczecinie.
Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na silne zadymienie. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw.
Pożar w Koszalinie opanowany. Co z mieszkańcami?
Łącznie z budynku ewakuowało się 75 osób, z czego 40 osób zostało ewakuowanych przez strażaków.
- Na tę chwilę 9 osób jest poszkodowanych - dodaje asp. Dariusz Schacht.
Pożar w Koszalinie został opanowany, ale służby wciąż pracują na miejscu, dogaszając pogorzelisko. Na razie nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.