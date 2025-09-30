Koszmarny wypadek na Podkarpaciu. Dziadek z wnuczką zginęli pod kołami szynobusa

Dwie osoby zginęły na miejscu po potrąceniu przez szynobus w miejscowości Chorzelów na Podkarpaciu. Wszystko wskazuje na to, że ofiary to dziadek z wnuczką.

Wypadek na przejściu kolejowym w Chorzelowie

We wtorek, 30 września służby otrzymały zgłoszenie dotyczące wypadku na oznakowanym przejściu przez tory kolejowe. Szynobus jadący w kierunku Jasła potrącił dwie osoby - starszego mężczyznę i małą dziewczynkę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami byli najprawdopodobniej dziadek z wnuczką. Niestety, oboje zginęli na miejscu.

- Szynobus relacji Dębica Padew Narodowa potrącił dwie osoby na przejściu kolejowym. Potrącone osoby to najprawdopodobniej mężczyzna w wieku 88 lat i jego 11 letnia wnuczka - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Bernadetta Krawczyk z mieleckiej komendy policji.

Trwa ustalanie okoliczności wypadku

Na miejscu wypadku trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Droga powiatowa została częściowo zablokowana. Wprowadzono ruch wahadłowy. Z powodu wypadku wstrzymany został również ruch kolejowy.

