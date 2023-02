Ksiądz z Pomorza miał romans z parafianką? Ujawniono wiadomości! Bieliznę miałaś super

Karlino. Ksiądz miał romans z parafianką?

O oburzającej sprawie informuje Onet.pl. Jak czytamy, ksiądz Dariusz R. miał utrzymywać bardzo bliską relację ze swoją parafianką. Na tyle bliską, że widział doskonale, co znajduje się pod jej ubraniem. Wszystko zaczęło się w grudniu 2021 roku. Kobieta umieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z księdzem Darkiem sugerujące, że wiele ich łączy. Parafianie poinformowali biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego, że wikary ma romans. Parę postanowiono rozdzielić. Duchowny po pół roku został przeniesiony do oddalonej o 70 kilometrów parafii w Sławnie koło Słupska.

To nie był jednak koniec afery! Jak podaje Onet, kochanka księdza publikowała dalej wspólne zdjęcia i wiadomości! Na niektórych fotografiach para była półnaga! W korespondencji ksiądz pisał, że chciałby mieć z kobietą dziecko. - Bieliznę miałaś wczoraj super. Nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem - pisał ksiądz Darek. Parafianie zarzucają kurii, że ta chciała wyciszyć sprawę.

Jak kuria komentuje romans księdza z parafianką?

Dziennikarze Onetu prosili o komentarz przedstawicieli kurii. - Nie jestem zainteresowany rozmową - rzekł biskup pomocniczy Krzysztof Zadarko. - - Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo to dotyczy konkretnych osób, które mają też prawo do jakiejś swojej prywatności - powiedział diecezjalny rzecznik ks. Wojciech Parfianowicz. Dodał, że nie ma w prawie kanonicznym jakichkolwiek reguł postępowania w takiej sprawie.

Czy ksiądz może mieć romans? Prawo kanoniczne jest nieprzejednane

Jednak duchowny zajmujący się prawem kanonicznym przekonuje, że jeśli biskup widzi podstawy do interwencji, może wezwać do siebie krnąbrnego księdza. Ten bowiem zgodnie z kanonem 277 powinien "zachować ze względu na Królestwo niebieskie doskonałą i wieczystą wstrzemięźliwość", co w praktyce oznacza życie w celibacie. Mało tego, zgodnie z paragrafem drugim "duchowni powinni odnosić się z należytą roztropnością do osób, do których uczęszczanie mogłoby narazić na niebezpieczeństwo ich obowiązek zachowania wstrzemięźliwości lub wywołać zgorszenie wiernych".

Specjalista od prawa kanonicznego w rozmowie z Onetem mówi wprost, że obcowanie płciowe księdza z kobietą to grzech i przestępstwo przeciwko szóstemu przykazaniu. Duchowny powinien zostać zawieszony, a jedyny sposób, by wrócić w łaski biskupa jest szczera skrucha i zerwanie relacji z kochanką. Dziennikarze Onetu przypuszczają, że okres od początku 2022 roku do momentu przeniesienia księdza w połowie 2022 roku do Sławna był czasem suspensy.

Według informacji Onetu ksiądz Darek przebywa obecnie na urlopie. Nadal utrzymuje kontakt z kobietą. Oboje nie chcą komentować sprawy.

