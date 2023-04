Koszalin. Sensacyjne znalezisko. Bomby domowej roboty w garażu?!

Jak wskazała w środę (19 kwietnia) nadkom. Monika Kosiec, znalezione przez koszalińskich kryminalnych substancje w garażu przy ul. 4 Marca są niewiadomego pochodzenia. Znajdują się w różnych pojemnikach. Istnieje podejrzenie, że mogą to być materiały niebezpieczne. – Jaki jest ich skład potwierdzą dopiero badania, którym zostaną one poddane – poinformowała nadkom. Kosiec. Do sprawy zatrzymany został 37-latek, najemca garażu, w którym zgromadzone zostały podejrzane substancje. Do czasu wywiezienia potencjalnie niebezpiecznych substancji, utrudniony będzie ruch między ulicami: 4 Marca, Wojska Polskiego i św. Wojciecha.

– Policjanci w trakcie czynności służbowych ujawnili w jednym z garaży substancje nieznajomego pochodzenia. Zostali wezwani specjaliści, którzy zweryfikują, czym są i skąd pochodzą te substancje. Ruch pojazdów na ulicy 4 Marca zostały wstrzymane dla pieszych i pojazdów. Po badaniach będzie można powiedzieć więcej o ujawnionych substancjach. W tej sprawie zatrzymany został 37-letni mężczyzna, który obecnie przebywa w areszcie – potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Monika Kosiec.

Jak dowiedzieliśmy się z nieoficjalnych źródeł, substancje zostały już zabezpieczone i wywiezione przez specjalistów z Gdyni i Szczecina. Galerię zdjęć z miejsca znalezienia substancji znajdziecie poniżej