Szczecineckie niebo po raz kolejny wypełnią kolorowe balony

Sam Festiwal Balonowy jest rozpoznawalny w całym kraju. Wydarzenie po przerwie spowodowanej COVID-19 nie tylko powróciło, ale również stało się marką, która rozsławia Pomorze Zachodnie i Szczecinek w całym kraju i Europie. Unikalną formułę Festiwalu zapewniają przede wszystkim nocne gale. Pierwsza-piątkowa to taniec balonów, które rozstawione na płycie boiska „tańczą” w rytm muzyki. Tegoroczna edycja będzie w tym elemencie szczególna. Dyrygent, który co roku nadawał rytm balonom, zyska dodatkową pomoc w postaci muzyka oraz rapera. Silna pozycja Festiwalu to zasługa nietuzinkowej oferty, która co roku przyciąga tysiące turystów oraz dobrej współpracy z Panem Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem, który co roku wspiera organizację Festiwalu.

Kolejna gala nocna to pokaz paralotniarzy nad Jeziorem Trzesiecko. Jest to coś nowego, żaden festiwal balonowy nie posiadał jeszcze w swojej ofercie połączenia paralotni oraz balonów. Pokaz tych pierwszych w zeszłym roku przyciągną tysiące widzów, dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla nich pewną niespodziankę.

Festiwal Balonowy w Szczecinku to największe tego typu wydarzenie w naszym kraju. Tegoroczna edycja przyciągnęła nad Trzesiecko 40 załóg baloniarzy. Niezwykle satysfakcjonujące jest, że baloniarze reprezentują różne nacje. Wśród nich będą Polacy, Niemcy, Szwedzi oraz Francuzi.

Fragment wypowiedzi Burmistrza Miasta Szczecinek:

„Dla Szczecinka Festiwal Balonowy to jeden z ważnych produktów turystycznych. Wydarzenie gromadzące kilka tysięcy ludzi, łączące różne potrzeby kulturalne to doskonały kierunek budowania rozpoznawalności miasta. Zależy nam, żeby Szczecinek był utożsamiany właśnie z takimi emocjami i energią, jaką niesie za sobą Festiwal Balonowy. Projekt, który zapoczątkowaliśmy 15 lat temu, dziś przynosi wspaniałe efekty. Tak właśnie chcemy rozwijać miasto z myślą o tym, co będzie za kolejne 15, 20 czy 30 lat. Tegoroczna edycja Festiwalu to największa tego typu impreza w kraju. To dla nas ogromna nobilitacja, ale również wyzwanie, aby festiwal z roku na rok przyciągał coraz większą grupę turystów."

Historia przykładowego pilota:

Thomas Ruchay numer rejsowy D-OLME

Nazywam się Thomas Ruchay, mam 55 lat i mieszkam w Dreźnie.

Jestem zapalonym baloniarzem od prawie 30 lat. Oprócz moich dwóch małych balonów, „kolorowego OLME” i demonstratora Kubicka, latam także komercyjnie dla innych firm w Niemczech i Austrii. Kolorową OLME zaprojektowały moje dzieci, dlatego nosi etykietę D-O à L=Leo M=Mia E=Ella. Mój syn Leo jest już trzecim pokoleniem latającym tym balonem w sportach lotniczych. Moja rodzina jest całkowicie za baloniarstwem, za co jestem bardzo wdzięczny, inaczej uprawianie tego wspaniałego sportu nie byłoby możliwe.W Niemczech zajmuję się szkoleniem jako nauczyciel i egzaminator oraz kieruję organizacją szkoleniową (ATO) Niemieckiego Stowarzyszenia Wolnych Sportów Balonowych (DFSV) i jestem jednym z przedstawicieli niemieckiego obszaru czeskiej firmy Kubicek, produkującej balony. Jest nam niezmiernie miło móc w końcu ponownie wziąć udział w Waszym wydarzeniu balonowym w Polsce.

Program wydarzenia

Czwartek, 4 lipca

ok. godz. 19:00 – briefing i wieczorne loty – Osir, ul. Piłsudskiego 3

godz. 22:00 – przejazd ulicami Szczecinka konwoju samochodów z uzbrojonymi palnikami

Piątek, 5 lipca

ok. godz. 6:00 - poranne loty – Osir, ul. Piłsudskiego 3 lub starty zewnętrzne

godz. 8:00 – 11:00 – tankowanie, ul .Cieślaka 4

ok. godz. 19:00 - wieczorne loty, tereny Osir, ul. Piłsudskiego 3 lub starty zewnętrzne

godz. 22:30 - Nocna Gala Balonowa - artystyczny pokaz, w którego trakcie króluje muzyka i światło. Podświetlone balony unoszą się w rytm muzyki, a ton nadaje im doświadczony dyrygent. Pokaz mini balonów, balonów na ogrzane powietrze - Osir, ul. Piłsudskiego 3

Sobota, 6 lipca

ok. godz. 06:00 - poranne loty – Osir, ul. Piłsudskiego 3 lub starty zewnętrzne

ok. godz. 19:00 - wieczorne loty, tereny Osir, ul. Piłsudskiego 3

godz. 22:00 – Wieczorne pokaz lotniczy z pirotechniką nad jeziorem Trzesiecko

Niedziela, 7 lipca

godz. 6:00 - poranne loty