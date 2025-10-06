To jedyna taka uczelnia w Polsce. Wyższa Szkoła Straży Granicznej zainaugurowała nowy rok akademicki

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Piotr Domin
Piotr Domin
2025-10-06 14:33

W Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie po raz trzeci zainaugurowano nowy rok akademicki. Naukę na pierwszym roku rozpoczęło 44 studentów, gotowych służyć w obronie kraju.

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższej Szkole Straży Granicznej

Na zaproszenie Rektora - Komendanta gen. bryg. SG dr. Piotra Boćko w wydarzeniu wziął udział I Zastępca Komendanta Miejskiego w Koszalinie mł. insp. Maciej Tartas. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego odśpiewania hymnu państwowego.

W trakcie uroczystości odbyło się przemówienie inauguracyjne. Przemawiali również zaproszeni goście. Punktem programu była immatrykulacja, czyli uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku.

Podziękowania dla kadry i studentów

Podczas wydarzenia nie zabrakło słów podziękowań i gratulacji skierowanych do kadry dydaktycznej, pracowników uczelni oraz studentów. To szczególna chwila zwłaszcza dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę i zawodową przygodę.

Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie: Jedyna taka uczelnia w kraju

Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie powołana została w 2023 roku. To jedyna uczelnia o takim profilu w kraju kształcąca kadry dla Straży Granicznej. Łącznie studiuje w niej 128 osób.

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Straży Granicznej
10 zdjęć
