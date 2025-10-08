To uzdrowisko jesienią zachwyca. Leży nad samym Bałtykiem

Jesień nad Bałtykiem ma swój niepowtarzalny urok – mniej turystów, spokojniejsze plaże i powietrze przesycone jodem, które sprzyja zdrowiu i odpoczynkowi. Właśnie wtedy Kołobrzeg, jako jedno z najstarszych i najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, pokazuje swoje piękniejsze, spokojniejsze oblicze.

Kołobrzeg: miasto z historią i zdrowotną mocą

Kołobrzeg to nie tylko nadmorski kurort, ale przede wszystkim uzdrowisko o wyjątkowych właściwościach klimatycznych. Położony nad samym morzem, otoczony sosnowymi lasami i parkami, przyciąga kuracjuszy już od XIX wieku. Leczy się tu choroby dróg oddechowych, układu krążenia, schorzenia reumatyczne i nerwowe.

Miasto słynie również z naturalnych surowców leczniczych – solanek czy borowiny. Co ciekawe, to właśnie jesienią powietrze w Kołobrzegu staje się szczególnie czyste i bogate w jod, dzięki czemu spacery brzegiem morza mają nie tylko relaksujący, ale też zdrowotny wymiar.

Uzdrowisko Kołobrzeg - idealne na jesień 2025

Uzdrowisko na jesień. Poznaj urok pustych plaż i jesiennego morza

Podczas gdy latem Kołobrzeg tętni życiem, jesienią nabiera wyjątkowego spokoju. Puste plaże zachęcają do długich spacerów, a szum fal i chłodniejszy wiatr dodają energii. W tym czasie szczególnie warto odwiedzić Molo, które rozciąga się 220 metrów w głąb Bałtyku, oraz latarnię morską – symbol miasta i punkt widokowy, z którego rozpościera się panorama portu i wybrzeża.

Co warto zobaczyć w Kołobrzegu jesienią?

W przerwie od kuracji w sanatorium, oprócz plaż i morskiego klimatu, Kołobrzeg oferuje wiele atrakcji, które jesienią można zwiedzać w ciszy i bez tłumów. Warto zajrzeć do Bazyliki Mariackiej, spacerować po Parku im. Stefana Żeromskiego, odwiedzić Muzeum Oręża Polskiego czy przespacerować się wzdłuż Portu Jachtowego.

Historia Kołobrzegu – od średniowiecznego grodu do nadmorskiego uzdrowiska

Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast na polskim wybrzeżu, którego początki sięgają VIII wieku. Dawniej był słowiańskim grodem znanym z warzenia soli, a z czasem stał się ważnym portem i członkiem Hanzy – średniowiecznego związku miast handlowych. Przez wieki przechodził burzliwe losy, będąc pod panowaniem książąt pomorskich, Prus i Niemiec. Po zniszczeniach II wojny światowej został odbudowany i przywrócony Polsce.

Dziś to nowoczesne uzdrowisko i popularny kurort, w którym historia spotyka się z nadmorskim klimatem. W jego uliczkach i porcie wciąż czuć ducha przeszłości, a wyjątkowy klimat przyciąga turystów i kuracjuszy z całego kraju.

