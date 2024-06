Według danych PKW z godz. 17:00, w całym kraju frekwencja wyniosła 28,2 proc. Natomiast w okręgu nr 1 (woj. zachodniopomorskie i lubuskie) - 29,56 proc., a w samym województwie zachodniopomorskim - 28,97 proc., co daje czwarte miejsce w skali kraju. To na chwilę obecną ostatnie dane PKW, podane przed godz. 21:00. Ostateczną frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego poznamy prawdopodobnie w poniedziałek rano.

Największe powody do dumy mogą mieć mieszkańcy Rewala, gdzie zagłosowało 64,9 proc. uprawnionych do głosowania. Do godz. 17:00 wydano 4480 kart do głosowania przy liczbie uprawnionych 6903. Wysoką frekwencję zanotowano również w Szczecinie i Koszalinie.

Według danych sondażowych IPSOS frekwencja w wyborach do PE wyniosła 39,7 proc.

