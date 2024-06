i Autor: gk Incydent w lokalu wyborczym. Pijany 44-latek przewrócił urnę

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, w jednym z lokali wyborczych w Świebodzinie (woj. lubuskie) doszło do incydentu z udziałem pijanego mężczyzny. 44-latek przewrócił urnę wyborczą. Mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. Policja zapowiedziała wniosek do sądu o ukaranie sprawcy.