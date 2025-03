Wybrano najpiękniejsze miasto nadmorskie w Polsce. To popularne uzdrowisko!

W środę, 12 marca rano mieszkańcy Mielna zauważyli w niewielkim cieku wodnym, który spływa do jeziora Jamno, ogromne ilości martwych ryb. Są ich tysiące. To przede wszystkim młody narybek, ale są też dorosłe osobniki.

- Trudno nam jest oskarżać kogokolwiek - mówi "Super Expressowi" Sławomir Ciborski, inspektor ds. komunalnych Urzędu Miejskiego w Mielnie. - Może to być przyczyna naturalna, jednak jest to mało prawdopodobne ze względu na warunki atmosferyczne. Raczej jest to związane z jakimś skażeniem.

Sytuacja jest sprawdzana przez Wody Polskie. Z rzeki pobrane zostaną próbki. Dopiero po otrzymaniu wyników badań będzie można stwierdzić, co było przyczyną masowego śnięcia ryb w rzece.

