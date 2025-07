Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska podkreśliła, że projekt „Smart Tree Inventory” to dowód na to, iż nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać dbałość o przyrodę.

- Dokonamy tego jako pierwsi w Polsce – powiedziała Anna Mieczkowska, inaugurując projekt. Dodała, że Kołobrzeg, dzięki tej inicjatywie, pokazuje, iż „nowoczesne technologie mogą iść w parze z dbałością o przyrodę, o drzewa”.

Cyfrowa inwentaryzacja drzew – Kołobrzeg stawia na innowacje

Pilotażowy program obejmie skanowanie pięciu tysięcy drzew, co stanowi niewielki odsetek drzewostanu Kołobrzegu, gdzie aż 60 procent powierzchni to tereny zielone. Badania skupią się na drzewach rosnących w pasach drogowych, przy skwerach oraz wzdłuż al. Nadmorskiej.

- To na początek. Jeżeli ten projekt zyska naszą akceptację, to będziemy go poszerzali o kolejne obszary miasta i kolejne drzewa będą poddane cyfrowej inwentaryzacji – zapewniła prezydent Mieczkowska.

Realizacją pilotażu zajmie się Nature Based Tree Management, partner globalnej firmy Green Hill. Koszt projektu to blisko 100 tys. zł, a umowa obejmuje skanowanie, wsparcie techniczne, obsługę, aktualizację i szkolenia. Prace rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu.

Jak działa skaner drzew? Technologia w służbie przyrody

Kamil Wiktoś-Gnach z NBTM wyjaśnił, że dane będą zbierane przy użyciu specjalistycznego samochodu wyposażonego w skaner i kamery. Sztuczna inteligencja pomoże w analizie zebranych informacji.

- Każde drzewo zostanie zeskanowane w detalach, dostaniemy cyfrowego bliźniaka. Wiemy, ile to drzewo ma liści, jaką ma objętość korony – powiedział Kamil Wiktoś-Gnach.

Dodał, że system pozwoli na monitorowanie zmian w drzewostanie, identyfikowanie problemów na wczesnym etapie oraz utrzymanie dobrych trendów. - System pokazuje nam osłabione drzewa, zaznacza je na czerwono – podkreślił.

Cyfrowa inwentaryzacja umożliwi również wyznaczenie skrajni oraz przesłanie danych planistom z zaznaczonymi strefami ochrony drzewa. Zastępca prezydenta Kołobrzegu ds. gospodarczych, Ewa Pełechata, zaznaczyła, że projekt ten pozwoli na bardziej skuteczną realizację standardów ochrony drzew.

- Dowiemy się jakie gatunki sadzić i gdzie – poinformowała Ewa Pełechata.

Korzyści dla Kołobrzegu i mieszkańców

Zebrane dane o drzewach zostaną wykorzystane przy opracowaniu planu adaptacji do zmian klimatu, a ich baza zostanie zintegrowana z kołobrzeskim systemem informacji przestrzennej.

- Zyskamy bardzo ważne narzędzie do dbałości o drzewostan, które pozwoli nam szybciej i skuteczniej reagować na zagrożenia, lepiej leczyć te drzewa, które są chore i racjonalniej planować gospodarkę i inwestycje – oceniła prezydent Kołobrzegu.

Projekt ten wpisuje się w strategię smart city realizowaną przez Kołobrzeg. Skanowanie drzew potrwa kilka dni, a wdrożenie systemu zarządzania drzewami ma zająć kolejne kilka tygodni. Pierwsze dane inwentaryzacyjne mają być dostępne już w sierpniu. Dzięki temu Kołobrzeg zyska nowoczesne narzędzie do ochrony swojej zieleni, co przyniesie korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców oraz turystów.

Czy rozpoznasz drzewo po liściu? Pytanie 1 z 10 Na początek łatwe pytanie: na jakim drzewie rosną takie liście? jesion dąb brzoza Następne pytanie