Wałcz ma nowego multimilionera! W jednej chwili ustawił się na całe życie

One go kochały, on je okradł i zabił. Potwór z Kołobrzegu usłyszał wyrok

Mieszkaniec Wałcza postanowił spróbować swoich sił w popularnej grze liczbowej. Wypełnił kupon Multi Multi w punkcie Lotto przy ul. Obrońców Westerplatte i poczekał na losowanie w środę, 28 czerwca o godz. 14:00. Okazało się, że zakreślone na kuponie liczby zgadzają się z tymi, które zostały wylosowane w Studiu Lotto. Oznaczało to tylko jedno - główną wygraną, w tym przypadku wyjątkowo wysoką, bo w kwocie aż 4,5 miliona złotych!

Na wysokość wygranej złożyło się kilka czynników. Gracz typował 9 z 20 losowanych liczb i szczęście ewidentnie mu dopisało, bo podczas losowania padł komplet 9 samodzielnie wybranych przez niego liczb. Ponadto opłacił opcję Plusa i trafił go. Plusem zawsze jest ostatnia z 20 losowanych liczb. Co więcej, osoba grająca zdecydowała się na maksymalne zwiększenie stawki – x10 – a to aż dziesięciokrotnie zwiększyło wysokość jej wygranej. Pomogła też promocja w Multi Multi i Multi Multi Plus – przy typowaniu 9 liczb, dzięki której wygrane powiększają się o 50 procent. To wszystko sprawiło, że udało się trafić historyczną, bo drugą pod względem wysokości wygraną w grze Multi Multi Plus.

Co można zrobić z kwotą 4,5 miliona złotych? Możliwości jest naprawdę sporo. Za takie pieniądze można też nieźle zaszaleć na zakupach, zapewnić sobie całkiem luksusowe życie, kupić mieszkanie lub dom, wymienić samochód na nowy, wybrać się w egzotyczną podróż, zainwestować, albo po prostu odłożyć na lepszą przyszłość.

Warto dodać, że kolektura przy ul. Obrońców Westerplatte w Wałczu, w której padła wygrana w Multi Multi to bardzo szczęśliwe miejsce dla graczy. W sierpniu 2021 roku padły tam blisko 2 miliony złotych w grze Eurojackpot.

Jak grać w Multi Multi?

Jeden zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł.To gracz decyduje, o ile gra, a może to być nawet 25 milionów złotych. Wygrana zależy od tego, ile liczb zostanie wytypowanych, z jaką stawką i czy dodana zostanie opcja gry z Plusem.

