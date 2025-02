Co tam się wydarzyło?

Jeśli sanatorium zimą, to tylko tam! Nadmorska miejscowość oferuje wszystko, czego potrzebujesz

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 1 lutego, na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i 1 Maja w centrum Koszalina. Doszło tam do zderzenia toyoty i volkswagena. Za kierownicą pierwszego z nich siedział Rafał Rosiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. I to właśnie on okazał się sprawcą kolizji.

- Kierujący przejechał na czerwonym świetle i zderzył się z prawidłowo jadącą kierującą volkswagenem - tłumaczy. nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Kobieta została przewieziona na badania.

Na szczęście kierująca volkswagenem nie odniosła poważnych obrażeń. Skończyło się na ogólnych, niegroźnych potłuczeniach.

Wiceminister, który zignorował czerwone światło, poniósł konsekwencję swojej nieostrożnej jazdy.

- Sprawca dostał 1500 złotych mandatu, który przyjął - dodaje nadkom. Monika Kosiec. - Był trzeźwy.

Na konto polityka wpadło również 12 punktów karnych.

