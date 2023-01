Ile jej grozi?

Wjechała po pijaku w PoloMarket w Mielnie. Ranne zostały trzy osoby. 36-latka stanie przed sądem

Nie zapanowała nad pojazdem i z impetem wjechała wprost do sklepu wypełnionego klientami. Ranne zostały trzy osoby. Jak się okazało, 36-latka była kompletnie pijana. Za swoją szaleńczą jazdę, która omal nie doprowadziła do tragedii, nieodpowiedzialna kobieta wkrótce odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Do sądu trafił akt oskarżenia.