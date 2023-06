Zboczeniec zatrzymany w centrum Krakowa. To ohydne, co Artur B. chciał robić z 12-latką! "Dziecko pisało, że się boi"

10-latek z Libiąża zadzwonił na policję. Powiedział, że opiekuje się nim pijany ojciec

10-latek z Libiąża, którym opiekował się pijany ojciec, sam zadzwonił na policję, by powiedzieć o karygodnym zachowaniu mężczyzny. Mundurowi odebrali od niego zgłoszenie w poniedziałek, 12 czerwca, w południe, po czym na miejsce został wysłany patrol. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Libiążu przebadali 39-latka pod kątem zawartości alkoholu we krwi, ujawniając, że ojciec 10- i 3-latka, który również przebywał w mieszkaniu pod jego opieką, miał 2,5 promila. Do feralnego mieszkania przybyła babcia dzieci, która się nimi zajęła. Zachowaniem mieszkańca Libiąża zajmie się teraz sąd rodzinny. - Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia dziecka grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku o całym zdarzeniu zostanie poinformowany również sąd rodzinny - informuje Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie.

