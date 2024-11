11 listopada wystartuje Krakowski Bieg Niepodległości. Mieszkańców miasta czekają utrudnienia drogowe

Krakowski Bieg Niepodległości 2024. Utrudnienia drogowe 11 listopada

Tradycyjnie jak co roku 11 listopada będziemy świętować w Krakowie odzyskanie przez Polskę niepodległości. W związku z planowanymi wydarzeniami kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, a także piesi muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu. Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na tymczasowe trasy. Przyczynami są planowany przemarsz władz i mieszkańców miasta z Wawelu na Plac Matejki oraz Krakowski Bieg Niepodległości. Poniżej przedstawiliśmy wykaz zmian, jakie będą obowiązywać w godz. 11:00-14:00.

Utrudnienia dla ruchu:

w godz. od ok. 11.00 do ok. 14.00: zostanie zamknięta ul. Basztowa oraz ok. godz. 11.30 w czasie przemarszu z Wawelu na pl. Matejki zostanie wstrzymany ruch na pl. Wszystkich Świętych

w godz. od ok. 11.00 do ok. 13.00 mogą występować utrudnienia na trasie Krakowskiego Biegu Niepodległości (wstrzymywany będzie chwilowo ruch w czasie biegu zawodników). Trasa biegu wygląda następująco: stary na deptaku przy Błoniach na wysokości ul. Oleandry, przecięcie al. Mickiewicza i Krasińskiego od al. Focha w kierunku ul. Piłsudskiego, Piłsudskiego, Planty, przecięcie ul. Franciszkańskiej, Planty, ul. Poselska, Senacka, Kanonicza, Podzamcze, bulwar Czerwieński, bulwar Inflancki, bulwar Czerwieński, bulwar Rodła, ul. Flisacka, Kościuszki, wał nad Rudawą, ul. Kasztelańska, przecięcie al. Focha, deptak wokół Błoni - meta.

Czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii KMK:

linie tramwajowe:

linie 4, 14 – zostaną skierowane na trasę czasowo zmienioną w obu kierunkach: „Elektromontaż”/„Os. Piastów” – … – przystanek „Rondo Mogilskie” – tunel, ul. Kamienna, Długa, Basztowa – przystanek „Stary Kleparz” – … – „Bronowice Małe”/„Bronowice”. Na trasie zmienionej będą obsługiwane wszystkie istniejące przystanki. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Rondo Mogilskie 01/04”, „Lubicz 01/02”, „Teatr Słowackiego 01/02”, „Stary Kleparz 01”

linia 20 – zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną w obu kierunkach:„Mały Płaszów P+R” – … – przystanek „Teatr Słowackiego” – ul. Westerplatte, św. Gertrudy, Dominikańska, Franciszkańska, Straszewskiego – przystanek „UJ/AST” – … – „Cichy Kącik”. Na trasie zmienionej będą obsługiwane wszystkie istniejące przystanki. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Teatr Słowackiego 02”, „Stary Kleparz 01/02”, „Teatr Bagatela 01/02”

linia 24 – zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną w obu kierunkach :„Kurdwanów P+R” – … – przystanek „Poczta Główna” – ul. św. Gertrudy, Dominikańska, Franciszkańska, Straszewskiego, Podwale – przystanek „Teatr Bagatela” – … – „Bronowice Małe”. Na trasie zmienionej będą obsługiwane wszystkie istniejące przystanki. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Teatr Słowackiego 02/03”, „Stary Kleparz 01/02”, „Teatr Bagatela 02”

linia 72 – zostanie skierowana na trasę czasowo zmienioną w obu kierunkach:„Cmentarz Rakowicki” – … – przystanek „Teatr Słowackiego” – ul. Westerplatte, św. Gertrudy – przystanek „Św. Gertrudy” – … – „Mały Płaszów P+R”. Na trasie zmienionej będą obsługiwane wszystkie istniejące przystanki. Bez obsługi pozostaną przystanki: „Teatr Słowackiego 02”, „Stary Kleparz 01/02”, „Teatr Bagatela 01/02”, „Filharmonia 01/03”, „Plac Wszystkich Świętych 01/02”

linie autobusowe 124, 152, 424, 502 zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione:

w kierunku przystanków „Os. Podwawelskie”/„Cmentarz Olszanica”/„Salwator”: „TAURON Arena Kraków Wieczysta”/„Czyżyny Dworzec”/„Ugorek”/„Al. Przyjaźni” – … – przystanek „Teatr Słowackiego 01” – ul. Pawia, Warszawska, al. Słowackiego, al. Mickiewicza – … – „Os. Podwawelskie”/„Cmentarz Olszanica”/„Salwator”. Linie 124/152/424 na trasie zmienionej będą obsługiwały wszystkie istniejące przystanki oprócz przystanku „Dworzec Główny Zachód 07”. Natomiast linia 502 na trasie zmienionej będzie obsługiwała tylko przystanki: „Politechnika 01”, „Nowy Kleparz 04”, „Plac Inwalidów 04”.

w kierunku przystanków „TAURON Arena Kraków Wieczysta”/„Czyżyny Dworzec”/„Ugorek”/„Al. Przyjaźni”: „Os. Podwawelskie”/„Cmentarz Olszanica”/„Salwator” – … – przystanek „Muzeum Narodowe 05” – al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Warszawska, Pawia, tunel ul. św. Rafała Kalinowskiego, Wita Stwosza, Lubomirskiego – przystanek „Rondo Mogilskie 06” – … – „TAURON Arena Kraków Wieczysta”/„Czyżyny Dworzec”/„Ugorek”/„Al. Przyjaźni”. Kinie 124/152/424 na trasie zmienionej będą obsługiwały wszystkie istniejące przystanki. Z kolei linia 502 na trasie zmienionej będzie obsługiwała tylko przystanki: „Muzeum Narodowe 05”, „Plac Inwalidów 03”, „Nowy Kleparz 03”, „Politechnika 08”.

Święto 11 listopada w Krakowie. Pozostałe zmiany

W czasie przejścia pochodu z Wawelu na pl. Matejki przez pl. Wszystkich Świętych oraz biegu w czasie przecięcia ul. Franciszkańskiej tramwaje będą wstrzymywane, a przy dłuższych zatrzymaniach kierowane na trasy objazdowe. Ponadto w czasie biegu w okolicach skrzyżowania ulic Kościuszki i Senatorskiej w godz. od ok. 11.10 do ok. 12.00 mogą wystąpić też utrudnienia dla linii 502. Służby policji oraz nadzoru ruchu mogą bowiem zadecydować o skróceniu linii do przystanku „Cracovia Stadion”.

Podane wyżej godziny mogą ulec zmianie. Wstrzymanie oraz wznowienie ruchu odbywać się będzie na polecenie służb policji i nadzoru ruchu. Pomimo przewidywanych utrudnień i wprowadzenia tras objazdowych, rozkłady jazdy nie zostaną zmienione.

