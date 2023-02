Chory senior podjął dramatyczną decyzję. 79-latek nie chciał już dłużej żyć. Pożar w Imbramowicach to nie był przypadek!

W piątek (3 lutego) w Andrychowie na ulicy Krakowskiej w rejonie galerii handlowej, kierowca osobowego auta na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa 13-letniej pieszej i potrącił nastolatkę. Co gorsza, nie udzielił pokrzywdzonej pomocy oddalił się z miejsca zdarzenia. Dziewczyna w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Policjanci ustalili, że sprawcą potracenia 13-letniej mieszkanki gminy Wieprz jest 31-letni mieszkaniec gminy Wilamowice. Policjanci zatrzymali podejrzanego w jego mieszkaniu, zabezpieczono również auto, którym kierował w dniu zdarzenia.

Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Kara może być jeszcze większa, ponieważ 31-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Policja skierowała do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W środę (7 lutego) Sąd Rejonowy w Wadowicach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 31-latka.

