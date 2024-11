15-latek uderzył koleżankę gaśnicą w głowę. Szokujący incydent w liceum

Co z metrem?

Między rówieśnikami nierzadko dochodzi do aktów przemocy, ale ten incydent jest wyjątkowo szokujący. Portal Podhale News podaje, że w jednym z liceów w Nowym Targu 15-latek zaatakował koleżankę... gaśnicą. Dziewczynka została zraniona w głowę, na szczęście nie stało jej się nic poważnego. Po przeprowadzeniu badań w szpitalu pokrzywdzona mogła wrócić do domu.

- Faktycznie doszło do takiego zdarzenia, gdzie nastolatek uderzył w głowę gaśnicą jedną z uczennic. Na miejscu od razu została jej udzielona pierwsza pomoc. Poszkodowana z raną głowy została przewieziona do szpitala na badania. Obrażenia jakie odniosła wstępnie zakwalifikowano jako lekkie, niezagrażające jej życiu, po czym opuściła szpital. 15-latek został przewieziony do szpitala na konsultację lekarską - powiedziała portalowi kom. Dorota Garbacz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Nie wiadomo, jaki motyw kierował 15-latkiem. Sprawą licealisty zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

