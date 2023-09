18-latek stracił prawo jazdy po dwóch dniach. Nawet nie zdążył odebrać dokumentu

Lekarze masowo odchodzą ze szpitala w Nowym Targu. To tam zmarła ciężarna Dorota

Dopiero co zdał egzamin na prawo jazdy i już zapomniał o przepisach ruchu drogowego? 18-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego dwa dni po wydaniu mu uprawnień został zatrzymany przez grupę Speed w miejscowości Groń. Powodem kontroli była nadmierna prędkość. Młody szofer w terenie zabudowanym pędził 106 km/h, czyli za szybko o 56 km/h. Dodatkowo 18-latek nie zapiął pasów bezpieczeństwa. Za popełnione wykroczenia otrzymał 18 punktów karnych i mandat w wysokości 1600 złotych. Na 3 miesiące wstrzymano też jego prawo jazdy. Co ciekawe, mężczyzna nie zdążył nawet odebrać blankietu dokumentu z wydziału komunikacji.

Utrata prawa jazdy. Kiedy można stracić uprawnienia do kierowania samochodem?

Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h powoduje nałożenie na kierowcę mandatu, 10 punktów karnych i zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie zatrzymany podczas kierowania pojazdem policjanci nałożą na niego kolejny mandat, a okres bez prawa jazdy zostanie przedłużony do sześciu miesięcy. Jeżeli to nie pomoże i kierowca po raz kolejny będzie kierował samochodem, wówczas oprócz mandatu organ wydający prawo jazdy cofnie temu kierowcy uprawnienia do kierowania.