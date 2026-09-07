27-letni Michał zaginął podczas wyprawy w Tatry. Tragiczny finał poszukiwań

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-07 15:39

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 27-letniego Michała, który zaginął podczas samotnej wyprawy w słowackiej części Tatr. Słowacka Horská záchranná služba przekazała, że ciało polskiego turysty zostało odnalezione w poniedziałek na północnej ścianie szczytu Široká veža.

Ośnieżone szczyty Tatr nad lasem iglastym. O tragicznych poszukiwaniach 27-latka przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

AKTUALIZACJA, 7 WRZEŚNIA, GODZ. 21:45

Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego Michała. Słowacka Horská záchranná služba przekazała, że ciało polskiego turysty zostało odnalezione w poniedziałek w rejonie północnej ściany szczytu Široká veža. Mężczyzna nie wykazywał oznak życia.

W trwającej od nocy akcji uczestniczyli ratownicy górscy, operatorzy dronów, przewodnicy z psami oraz załoga śmigłowca. Służby przeszukiwały m.in. Dolinę Jaworową i Dolinę Białej Wody. Po odnalezieniu ciało 27-latka zostało przetransportowane i przekazane słowackiej policji oraz lekarzowi.

Wcześniej rodzina apelowała do turystów o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała.

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Niepokojące informacje napłynęły z Tatr. W niedzielę 6 września 27-letni Michał wybrał się na samotną wyprawę w góry. Niestety, od tamtej pory jego bliscy nie mogą nawiązać z nim kontaktu, a telefon milczy. Mężczyzny szukają słowackie służby ratunkowe, a zaniepokojona rodzina prosi o pomoc wszystkich, którzy mogli go widzieć.

Ostatni kontakt i prawdopodobna trasa Michała

Z informacji przekazanych przez dziewczynę zaginionego wynika, że Michał planował wymagającą trasę po słowackiej stronie Tatr. Miał wyruszyć wcześnie rano z parkingu na Łysej Polanie.

- Wczoraj, w niedzielę 06.09.2026 około 7:00 mój chłopak samotnie ruszył z parkingu na Łysej Polanie prawdopodobnie szlakiem niebieskim po stronie słowackiej w stronę Polskiego Grzebienia. Możliwe, że planował zejść na drugą stronę grani i wejść na Lodową Przełęcz

- czytamy w komunikacie od zaniepokojonej dziewczyny, który udostępnił m.in. portal "Tatromaniak".

Rysopis zaginionego 27-latka. Tak wygląda Michał

Bliscy udostępnili szczegółowy opis wyglądu oraz ubioru Michała, aby ułatwić jego identyfikację turystom, którzy mogli go minąć na szlaku. Mężczyzna był dobrze przygotowany na górską wędrówkę.

- Michał ma 27 lat, jest szczupłej budowy ciała, ok. 170 cm wzrostu, z ciemnymi włosami i brodą. Miał ze sobą biały kask i niebieski plecak, granatowe spodnie, brązowe niskie buty trailowe hoka, na górze miał prawdopodobnie szarą bluzę lub niebieską puchówkę

- przekazują.

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"Proszę o jak największy rozgłos"

Kontakt z Michałem urwał się w niedzielę rano. Od tamtej pory poszukują go służby, jednak do tej pory nie udało się ustalić jego lokalizacji. Zrozpaczona dziewczyna wystosowała dramatyczny apel.

- Nie mamy z nim od wczoraj kontaktu, od 5:30 rano, kiedy wychodził z domu. Szukają go służby, ale póki co nie są w stanie go zlokalizować

- informuje jego dziewczyna. 

Bliscy Michała zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy tego dnia mogli przebywać w rejonie Polskiego Grzebienia i Lodowej Przełęczy. Każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa.

- Jeśli ktokolwiek go widział i ma jakiekolwiek informacje - mój nr telefonu 691142620. Może ktoś z Was był wczoraj w tamtych okolicach? Może widział Michała? Może przypadkiem uchwycił go na jakimś zdjęciu lub filmie? Proszę o jak największy rozgłos, żeby dotrzeć do takich osób

- apeluje. 

Miejsce, w które prawdopodobnie zmierzał 27-latek, jest jednym z trudniejszych dostępnych dla turystów w Tatrach. Lodowa Przełęcz to najwyżej położona przełęcz w Tatrach, przez którą przebiega znakowany szlak turystyczny. Znajduje się na wysokości 2376 m n.p.m. w słowackich Tatrach Wysokich i łączy Dolinę Małej Zimnej Wody z Doliną Zadnią Jaworową. Szlak ten jest wymagający technicznie i kondycyjnie, a warunki pogodowe mogą tam zmieniać się bardzo dynamicznie.

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